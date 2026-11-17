Buổi sáng, uống nước đúng cách giúp bù nước sau một đêm dài. Tuy nhiên, có 3 loại đồ uống bạn nên hạn chế khi bụng đói để tránh gây khó chịu và ảnh hưởng sức khỏe.

Nhiều người có thói quen uống nước ngay sau khi thức dậy để bù lượng nước cơ thể mất đi trong đêm. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp khi bụng đói. Một số thức uống có thể gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống dành cho cư dân Trung Quốc năm 2022, người trưởng thành nên uống khoảng 1.500-1.700 ml nước mỗi ngày, chia thành nhiều lần. Uống từng ngụm khoảng 200 ml nước lọc ấm sau khi thức dậy giúp bổ sung lượng nước mất đi trong đêm. Tuy nhiên, có một số loại nước nên hạn chế khi bụng đói để tránh những tác dụng không mong muốn.

Trà đặc và cà phê đậm

Trà và cà phê không phải thức uống có hại, nhưng uống quá đặc khi bụng đói có thể kích thích niêm mạc dạ dày và quá trình tiết axit.

Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản dễ gặp tình trạng ợ nóng, chướng bụng, đau bụng. Người nhạy cảm với caffeine còn có thể bị hồi hộp, run tay và khó ngủ.

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Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Trung Quốc khuyến nghị ưu tiên nước lọc hoặc trà loãng, không dùng trà đặc và cà phê đậm thay thế nước uống thông thường. Nếu muốn uống cà phê, nên dùng sau bữa sáng.

Nước đá và đồ uống quá lạnh

Uống một cốc nước đá ngay khi thức dậy có thể khiến đường tiêu hóa khó chịu. Khi bụng đói đột ngột tiếp nhận đồ uống quá lạnh, các mạch máu ở niêm mạc có thể co lại, dễ gây co thắt dạ dày, đau bụng hoặc tiêu chảy. Người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu có thể nhạy cảm hơn.

Hướng dẫn dinh dưỡng Trung Quốc năm 2022 cho biết nhiệt độ nước uống phù hợp nằm trong khoảng 10-40°C. Nên chọn nước mát hoặc nước ấm vừa phải, tránh uống quá lạnh. Ngược lại, nước cũng không nên quá nóng: WHO từng xếp đồ uống trên 65°C vào nhóm tác nhân có thể gây ung thư. Vì vậy, hãy để nước vừa đun sôi nguội bớt trước khi uống.

Đồ uống có đường

Nước mật ong, nước ép trái cây và nước ngọt có gas có thể chứa nhiều đường bổ sung.

Uống thường xuyên những loại nước này có thể khiến đường huyết biến động và làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, tiểu đường cũng như bệnh tim mạch. Nước mật ong không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là người có đường huyết cao hoặc thừa cân. Nước ép đóng chai thường đã loại bỏ phần lớn chất xơ từ thịt quả, trong khi nước ngọt có gas không thể thay thế nước lọc.

Ngoài ra, không nên chạy theo lời khuyên uống nước muối loãng buổi sáng để “thải độc” hay “làm sạch đường ruột”. Khi chế độ ăn đã cung cấp đủ muối, bổ sung thêm có thể làm tăng gánh nặng cho cơ thể. Người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc suy giảm chức năng thận càng cần thận trọng.

Uống nước buổi sáng thế nào cho phù hợp?

Sau khi thức dậy, trước bữa sáng, có thể uống khoảng 200 ml nước lọc ấm, từng ngụm nhỏ. Trong ngày, nên chia đều lượng nước thành nhiều lần, không đợi đến khi khát mới uống dồn một lượng lớn.

Nước tiểu màu vàng nhạt hoặc trong thường là dấu hiệu cơ thể được cung cấp đủ nước. Tuy nhiên, người bị suy tim, suy thận hoặc có bệnh lý cần hạn chế nước phải tuân thủ lượng uống theo chỉ định của bác sĩ.

Uống nước sau khi thức dậy là thói quen đơn giản, nhưng không cần thần thánh hóa tác dụng của nó. Một cốc nước không thể “thải độc”, làm sạch mạch máu hay thay thế thuốc điều trị. Hãy ưu tiên nước lọc, uống với lượng vừa phải và hạn chế trà đặc, nước quá lạnh cùng đồ uống nhiều đường khi bụng đói.