Sản phụ 29 tuổi sinh thường 4 em bé cùng lúc, người chồng xúc động: "Tôi cứ lo cả 4 đều là con trai"

1 sản phụ 29 tuổi đã sinh thường thành công 4 em bé trong ca sinh nở hiếm gặp.

Một sản phụ 29 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã sinh thường thành công 4 em bé gồm 3 bé trai và 1 bé gái sau hơn 36 tuần mang thai. Câu chuyện đặc biệt này thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi đây là một ca mang đa thai rất hiếm gặp.

Theo chương trình "Tiểu Lỵ Giúp Đỡ" của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam, cặp vợ chồng ở thành phố Chu Khẩu đã đón 4 con đúng vào Ngày của Cha, khiến niềm vui của gia đình càng thêm trọn vẹn.

Chia sẻ sau khi các con chào đời, người bố họ Trương cho biết khi biết vợ mang thai 4, anh vừa hạnh phúc vừa luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm.

"Điều tôi lo nhất là vợ sinh non, cả mẹ và các con đều sẽ gặp nguy hiểm. Thật may mắn là vợ đã mang thai được hơn 36 tuần mới sinh."

Anh cũng hài hước kể rằng trước khi sinh, cả gia đình từng nghĩ nhiều khả năng sẽ có 4 bé trai, bởi trong dòng họ hầu như đều sinh con trai.

"Nhà tôi chưa từng có con gái nên tôi cũng nghĩ lần này chắc vẫn vậy. Không ngờ cuối cùng lại có một bé gái. Cả nhà ai cũng vui."

Bốn em bé chào đời với cân nặng lần lượt khoảng 1,9 kg; 2,2 kg; 2,05 kg và 2,05 kg. Theo người bố, nhìn thấy cả 4 con khỏe mạnh chính là món quà ý nghĩa nhất anh nhận được trong Ngày của Cha.

"Từ giờ tôi sẽ phải cố gắng làm việc nhiều hơn để chăm lo cho các con."

Theo bác sĩ Lý Căn Hà, Khoa Sản, Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em tỉnh Hà Nam, mang thai và sinh 4 con cùng lúc là trường hợp rất hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng hơn 1/10.000 ca mang thai.

Nguồn: Sohu