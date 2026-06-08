Ngay cả việc Mỹ cung cấp tối đa tên lửa đánh chặn cho Patriot cho Ukraine cũng không thể thu hẹp khoảng cách về sản lượng tên lửa so với Nga.

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M trang bị tên lửa đạn đạo 9M723 của Nga.

Việc sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa khí động học và tên lửa siêu thanh của Nga đã vượt xa đáng kể so với việc sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Điều này đã được chứng minh bằng dữ liệu từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR).

Theo dữ liệu từ HUR, chỉ tập trung vào các loại tên lửa để đối phó với hệ thống đánh chặn lớp Patriot, Nga sản xuất các loại tên lửa sau đây mỗi tháng:

Tên lửa đạn đạo 9M723 cho hệ thống phóng tên lửa Iskander-M OTRK: 60 quả;

Tên lửa đạn đạo RM-48U dành cho hệ thống S-300/400: 40 quả;

Tên lửa đạn đạo hàng không Kh-47M2 Kinzhal: 10 quả;

Tên lửa siêu thanh Zircon: Tối đa 3 quả.

Tổng cộng, con số này tương đương với tối đa 113 tên lửa đạn đạo, tên lửa khí động học và tên lửa siêu thanh mỗi tháng.

Để so sánh, vào năm 2025, nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã sản xuất 620 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE, tương đương khoảng 51-52 tên lửa mỗi tháng.

Ngay cả khi có kế hoạch tăng sản lượng, sản lượng năm nay dự kiến chỉ đạt 700 - 750 thiết bị đánh chặn mỗi năm, tương đương khoảng 58 - 63 thiết bị mỗi tháng trung bình.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi Mỹ thay đổi chính sách một cách triệt để và chuyển hướng tất cả các tên lửa đánh chặn đã sản xuất sang Ukraine, nguồn cung vẫn không đủ.

Tuy nhiên, việc cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot cho Ukraine vẫn bị hạn chế, do Mỹ đang tìm cách bổ sung kho dự trữ của mình sau các chiến dịch chống lại Iran, trong đó ước tính cho thấy 45% đến 61% số tên lửa đánh chặn hiện có đã bị sử dụng.

Một nỗ lực bổ sung tương tự cũng đang được tiến hành ở các quốc gia như Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE và Saudi Arabia - những nước được cho là cũng đã sử dụng hết vài nghìn tên lửa đánh chặn Patriot trong những năm gần đây.

Vì lý do này, chỉ riêng tên lửa đánh chặn không thể là câu trả lời đủ cho mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Nga.

Nếu không tấn công phá hủy các hệ thống phóng, kho chứa và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga, bất kỳ cách tiếp cận phòng thủ thuần túy nào cũng sẽ khó theo kịp quy mô của mối đe dọa.