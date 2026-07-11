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Sân khấu Thiên Đăng đóng cửa

Ngọc Ánh
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Sân khấu kịch Thiên Đăng sẽ đóng cửa sau khi diễn vở cuối vào ngày 2/8, kết thúc chặng đường ba năm hoạt động.

Sân khấu Thiên Đăng tại TPHCM thông báo sẽ hoạt động đến hết ngày 2/8, sau đó chính thức đóng cửa, khép lại hành trình ba năm sáng đèn.

Đại diện sân khấu cho biết đây là quyết định không dễ dàng.

"Trong những đêm diễn cuối cùng, chúng tôi rất mong được gặp lại quý khán giả để cùng nhau viết nên lời chào đẹp nhất cho hành trình ba năm của Thiên Đăng, trước khi màn nhung khép lại. Nếu một ngày nhắc đến Thiên Đăng và quý khán giả vẫn mỉm cười, đó sẽ là tràng pháo tay đẹp nhất mà chúng tôi mang theo", đại diện sân khấu chia sẻ.

Vở Cô giáo Duyên diễn suất cuối tối 9/7.

Tối 9/7, suất cuối của vở Cô giáo Duyên quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám gồm Thành Lộc, Kim Xuân, Vân Trang. Cuối buổi diễn, các nghệ sĩ nán lại chụp ảnh lưu niệm trong hậu trường.

Hoạt động bán vé hiện vẫn diễn ra bình thường. Khán giả có thể mua vé xem các vở đang diễn trong tháng 7 là Lộ hàng, Trò chơi hoàn hảo, Ngôi nhà không có đàn ông ...

Vở diễn cuối trước ngày hạ màn là Nơi kết thúc bắt đầu .

Bài đăng thông báo kết thúc hoạt động sân khấu thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng cũng ủng hộ hướng đi mới của những nhân sự từng tạo nên sự thành công của Thiên Đăng.

"Cái tên Thiên Đăng tuy kết thúc, nhưng tâm hồn của Thiên Đăng lại khởi đầu trên một hành trình tái sinh mới. Mong các nghệ sĩ và những người đã tận hiến cho Thiên Đăng thật nhiều sức khỏe và bình an, vô cùng trân trọng tấm lòng và nỗ lực của quý vị suốt ba năm qua", "Cảm ơn anh Thành Lộc và các nghệ sĩ của sân khấu. Tên tuổi Thành Lộc đã bảo chứng cho uy tín vở diễn", một số khán giả bình luận.

NSƯT Thành Lộc cùng dàn nghệ sĩ trẻ trong buổi dựng vở Thiên đường Promax.

Trước đó vài ngày, NSƯT Thành Lộc - "đầu tàu" của Thiên Đăng - xác nhận rời sân khấu kịch này để xúc tiến một dự án nghệ thuật mới.

Sân khấu Thiên Đăng được NSƯT Thành Lộc sáng lập năm 2023. Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ giữ vai trò định hướng nghệ thuật, dàn dựng vở.

Thiên Đăng được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý của đời sống sân khấu TPHCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân, Tuấn Khôi, Hương Giang, Vân Trang cùng nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

Suốt ba năm hoạt động, Thiên Đăng trình làng nhiều vở diễn ấn tượng như Giáng Hương , Cô giáo Duyên , 13 đức thầy , Những con ma nhà hát , Người đi ngược dòng . Vở Giáng Hương từng giành huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu TPHCM.

Trần Tiến: "Tôi cố gắng đến ngày hôm đó xuất hiện để mọi người biết Trần Tiến vẫn còn sống"

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Sân khấu

Thành Lộc

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