Sân khấu Miss Cosmo TP. HCM bốc cháy khi Nam Anh đăng quang

Khi kết quả cuộc thi được công bố thì sân khấu đã xảy ra sự cố.

Đêm chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026 diễn ra tối 19/6 đã mang đến một kịch bản đặc biệt hiếm thấy trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc. Sau hàng loạt phần thi, hai cái tên bước vào thời khắc quyết định cuối cùng đều là những gương mặt nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả: Nam Anh và Nam Em.

Ngay từ khi ghi danh dự thi, cặp chị em song sinh đã trở thành tâm điểm chú ý của cuộc thi. Với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật nhiều năm, từng tham gia các đấu trường sắc đẹp và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Nam Anh và Nam Em liên tục nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao.

Trải qua các vòng thi, cả hai cùng thể hiện phong độ ổn định để tiến thẳng vào Top 2. Khoảnh khắc Nam Anh và Nam Em nắm tay nhau bước ra sân khấu chờ công bố kết quả chung cuộc nhanh chóng trở thành điểm nhấn của đêm thi. Nhiều khán giả nhận xét đây là tình huống hiếm gặp khi hai chị em sinh đôi cùng góp mặt trong Top 2 của một cuộc thi sắc đẹp và chỉ còn cách chiếc vương miện đúng một bước chân.

Sau cùng, Nam Anh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, chính thức trở thành Hoa khôi Miss Cosmo TP.HCM 2026. Trong khi đó, Nam Em giành danh hiệu Á khôi.

Khoảnh khắc gọi tên trong Top 2 và sự cố cháy ở sân khấu

Tuy nhiên, khi niềm vui chiến thắng vừa vỡ òa thì một sự cố bất ngờ xảy ra trên sân khấu. Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực sân khấu bất ngờ xuất hiện lửa bốc cháy khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt.

Đám cháy xảy ra ở thời điểm chương trình đang chuẩn bị bước vào phần trao giải. Một số phóng viên và ekip tác nghiệp gần khu vực sân khấu được yêu cầu nhanh chóng di chuyển để đảm bảo an toàn. Sự cố khiến không khí tại sân khấu có phần xáo trộn trong ít phút.

Đám cháy bốc lên giữa lúc trao giải cho Top 2 Miss Cosmo TP.HCM

Rất may, lực lượng kỹ thuật và ban tổ chức đã nhanh chóng có mặt để xử lý tình huống. Ngọn lửa được khống chế trong thời gian ngắn và không gây thiệt hại đáng kể về người hay tài sản. Sau khi sự cố được giải quyết, chương trình tiếp tục diễn ra bình thường với phần trao vương miện cho Nam Anh.

Theo thể lệ cuộc thi, Top 5 chung cuộc sẽ chính thức trở thành đại diện của TP.HCM tham gia Miss Cosmo Vietnam - đấu trường nhan sắc cấp quốc gia thuộc hệ sinh thái Miss Cosmo.

Điều đó đồng nghĩa với việc sau đêm chung kết đầy cảm xúc này, Nam Anh, Nam Em cùng các người đẹp còn lại trong Top 5 sẽ tiếp tục bước vào hành trình mới với quy mô lớn hơn và sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Nam Anh được trao vương miện Hoa khôi Miss Cosmo TP.HCM

Nam Anh đăng quang Hoa khôi Miss Cosmo TP.HCM 2026

Lần đầu tiên cuộc thi nhan sắc chứng kiến cặp chị em sinh đôi nắm tay trong Top 2

Top 5 Miss Cosmo TP.HCM sẽ tiếp tục thi Miss Cosmo Vietnam

Miss Cosmo TP.HCM 2026 cũng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những sân chơi nhan sắc mới nhận được nhiều quan tâm thời gian qua. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt đại diện cho TP.HCM tham gia các hoạt động thuộc hệ sinh thái Miss Cosmo Vietnam trong thời gian tới. Ngay từ vòng tuyển sinh, cuộc thi đã gây chú ý khi quy tụ nhiều thí sinh là người mẫu, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Dù là cuộc thi cấp thành phố nhưng Miss Cosmo TP.HCM được đầu tư và tổ chức hoành tráng. BTC đã thiết kế sân khấu để các thí sinh được sải bước trình diễn. Bên cạnh đó, thảm đỏ chung kết Miss Cosmo TP.HCM cũng quy tụ dàn sao, hội mỹ nhân đình đám Vbiz.