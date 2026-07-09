Sân khấu giữa giờ 5 tỷ lượt xem của bộ đôi nữ hoàng World Cup: Bị người trong cuộc chê bai “ý tưởng tồi tệ nhất thế giới”

Được xem là một trong những màn trình diễn biểu tượng của làng nhạc thế giới, ít ai biết sân khấu này từng khiến người trong cuộc không hài lòng.

Năm 2020, Jennifer Lopez và Shakira cùng bước lên sân khấu chương trình biểu diễn giữa giờ của trận chung kết bóng bầu dục Mỹ, mang đến tiết mục dài hơn 10 phút với những bản hit quen thuộc, vũ đạo bùng nổ và màn tôn vinh văn hóa Latin. Ngay sau khi kết thúc, màn trình diễn trở thành hiện tượng trên toàn cầu, liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng những tiết mục giữa giờ đáng nhớ nhất.

Đến nay, video chính thức của màn trình diễn đã thu hút hơn 260 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành chương trình biểu diễn giữa giờ được xem nhiều nhất trên kênh YouTube của NFL. Con số này chiếm hơn một phần tư tổng lượt xem của 10 màn trình diễn giữa giờ nổi bật nhất trên nền tảng.

Super Bowl Halftime Show đã đem tới màn kết hợp “trong mơ” giữa Shakira và Jennifer Lopez (Ảnh: Disclosure)

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Phải đến năm 2022, khi bộ phim tài liệu Halftime ra mắt, Jennifer Lopez mới lần đầu chia sẻ cảm xúc thật về sân khấu từng gây tiếng vang toàn cầu. Nữ ca sĩ cho biết điều khiến cô thất vọng không phải là việc biểu diễn cùng Shakira, mà là quyết định để hai nghệ sĩ cùng chia sẻ một chương trình có thời lượng quá ngắn.

"Đây là ý tưởng tồi tệ nhất thế giới khi họ nghĩ rằng phải cần tới hai người để trình diễn", Jennifer Lopez nói trong phim.

Jennifer Lopez không hài lòng với cách sắp xếp của NFL (Ảnh: Disclosure)



Theo nữ ca sĩ, khoảng thời gian dành cho chương trình không đủ để cả hai thể hiện trọn vẹn những gì đã chuẩn bị. Mỗi nghệ sĩ đều sở hữu hàng loạt ca khúc gắn với sự nghiệp, trong khi họ vẫn phải cân đối giữa âm nhạc, dàn dựng và những thông điệp muốn truyền tải.

Jennifer Lopez cho biết ê-kíp đã phải tính toán từng chục giây cho mỗi tiết mục. Nếu một ca khúc kéo dài hơn dự kiến, những phần biểu diễn khác sẽ buộc phải cắt bỏ. "Đây đâu chỉ là một màn trình diễn nhảy. Chúng tôi còn phải hát và truyền tải thông điệp của mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Jennifer Lopez muốn màn trình diễn kéo dài hơn thay vì 10 phút (Ảnh: Disclosure)

Trong phim tài liệu, quản lý Benny Medina cũng cho rằng việc hai nghệ sĩ Latin phải cùng chia sẻ một suất biểu diễn là điều chưa từng có tiền lệ. Theo ông, thông thường chương trình chỉ có một nghệ sĩ chính, người đó sẽ quyết định có mời khách mời hay không. Vì vậy, việc hai ngôi sao cùng chia sẻ thời lượng khiến ê-kíp cảm thấy chưa thực sự tương xứng với quy mô của sự kiện.

Dẫu vậy, những áp lực phía sau hậu trường không làm giảm sức hút của màn trình diễn. Ngược lại, sân khấu năm 2020 vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Jennifer Lopez và Shakira, đồng thời trở thành biểu tượng cho sự hiện diện mạnh mẽ của âm nhạc Latin trên sân khấu thể thao lớn.

Màn trình diễn đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Ngoài màn kết hợp từng gây sốt toàn cầu, Jennifer Lopez và Shakira còn có một điểm chung khác: cả hai đều gắn bó với World Cup thông qua những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ.

Trong số đó, Shakira được xem là một trong những cái tên gắn bó nhất với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm 2010, nữ ca sĩ người Colombia tạo nên hiện tượng toàn cầu với Waka Waka (This Time for Africa) - ca khúc chính thức của World Cup tại Nam Phi. Không chỉ trở thành giai điệu quen thuộc mỗi mùa bóng đá, bài hát còn giúp Shakira ghi dấu trong lịch sử khi trở thành một trong những ca khúc World Cup thành công nhất với hơn 4 tỷ lượt xem trên YouTube.

Waka Waka là một trong ca khúc kinh điển của World Cup

Bốn năm sau, Shakira tiếp tục xuất hiện trong không khí World Cup với La La La (Brazil 2014). Dù không phải ca khúc chính thức của giải đấu, sản phẩm vẫn tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ giai điệu sôi động và hình ảnh đậm chất bóng đá, tiếp tục củng cố vị thế của Shakira như một biểu tượng âm nhạc gắn liền với World Cup.

Hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài khi Shakira chuẩn bị trở lại với sân khấu World Cup 2026. Nữ ca sĩ sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên của trận chung kết FIFA World Cup, đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử giải đấu.

Shakira cũng đã biểu diễn ca khúc Dai Dai trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico

Bên cạnh Shakira, Jennifer Lopez cũng từng ghi dấu trong hành trình âm nhạc của giải đấu khi góp giọng trong We Are One (Ole Ola), ca khúc chính thức của World Cup 2014 cùng Pitbull và Claudia Leitte, hiện ca khúc đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên nền tảng Youtube.

Jennifer Lopez trong ca khúc We Are One

Nhờ những ca khúc gắn liền với các kỳ World Cup, các sản phẩm của Shakira và Jennifer Lopez như Waka Waka, La La La và We Are One (Ole Ola) đã đạt tổng cộng hơn 5 tỷ lượt xem trên YouTube. Đây là con số phản ánh sức ảnh hưởng vô cùng lớn của hai nữ nghệ sĩ trong việc đưa âm nhạc World Cup đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Sắp tới đây, Shakira sẽ trở thành nghệ sĩ biểu diễn Halftime Show đầu tiên trong lịch sử World Cup, cùng với BTS và Madonna. Với cột mốc này, nhiều fan nhạc nhớ lại sân khấu giữa giờ đỉnh cao của Shakira và J.Lo tại Super Bowl. Cả 2 đều là nữ hoàng trình diễn, gắn liền với sân khấu cũng như nhạc cổ động World Cup. Câu hỏi gây tò mò nhất lúc này là, sân khấu giữa giờ của giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ phân chia thời lượng thế nào cho cả 3 cái tên Shakira, BTS và Madonna. Tất cả sẽ chỉ có câu trả lời vào trận Chung kết ngày 19/7.

Ảnh: Tổng hợp MXH