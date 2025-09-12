Sàn gỗ sạch bong kin kít chỉ sau vài phút nếu bạn biết dùng thứ này để lau

Sàn gỗ rất lý tưởng cho các khu vực thường xuyên có người qua lại trong nhà. Mặc dù bền hơn thảm – vốn dễ bị bẩn – nhưng sàn gỗ vẫn có thể tích tụ rất nhiều bụi. Thêm vào đó, chúng dễ bị trầy xước, và những vết trầy này sẽ ngày càng lộ rõ theo thời gian.

Đặc biệt, sàn gỗ dễ bám vi khuẩn, nhất là khi ẩm ướt, dẫn đến nấm mốc, mùi hôi và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nếu bạn muốn làm sạch sàn gỗ, có thể bạn sẽ nghĩ đến việc dùng các loại nước lau sàn chuyên dụng – vốn thường chứa nhiều hóa chất. Tuy nhiên, có một giải pháp tự nhiên có thể giúp khôi phục vẻ ngoài cho sàn nhà và hạn chế bụi bám lại trong thời gian dài.

Làm sạch sàn gỗ hiệu quả chỉ với 1 vật dụng thừa trong bếp

Các chuyên gia tại Wood Floor Doctor (dịch vụ chăm sóc sàn gỗ tại Mỹ) đã tiết lộ rằng bạn bạn có thể sử dụng trà đen để làm sạch sàn gỗ hiệu quả.

Các chuyên gia mách làm sạch sàn gỗ bằng trà đen.

Nếu sàn gỗ nhà bạn có màu tương tự như trà đen, giải pháp này sẽ giúp làm mới màu nâu tự nhiên của gỗ. Trà đen sẽ làm nổi bật các vân gỗ và giảm sự hiện diện của các vết trầy xước, mang lại cho sàn nhà sự “sáng rõ và bóng bẩy”.

Axit tannic có trong trà mang lại vẻ "sáng bóng rực rỡ" cho sàn gỗ và giúp chống bám bụi. Khác với nhiều sản phẩm thương mại trên thị trường, trà đen không để lại cặn dính.

Trước khi sử dụng dung dịch lau sàn này, bạn nên thử trước ở một khu vực khuất để đề phòng trường hợp kết quả không như mong đợi.

Cách pha dung dịch lau sàn gỗ bằng trà đen:

- Ngâm khoảng 6 túi trà đen trong gần 1 lít nước sôi trong khoảng 10 phút.

- Sau đó, lấy túi trà ra và để nước trà nguội hoàn toàn trước khi sử dụng.

Bạn có thể sử dụng khăn mềm, sạch để lau sàn gỗ. Hoặc có thể dùng bình xịt để phun dung dịch lên bề mặt sàn. Sau đó, dùng khăn khô để lau và thấm hết phần trà còn đọng lại trên sàn.

Bạn nên dùng khăn thay vì chổi lau nhà để giúp sàn khô nhanh hơn.

Dung dịch trà đen nên được thoa từng phần nhỏ để đảm bảo sàn có thể khô đều và nhanh. Một số người chọn dùng cây lau nhà để làm việc này, nhưng cách này khiến bạn khó kiểm soát lượng nước sử dụng, và sàn sẽ rất lâu khô.

Chuyên gia cảnh báo: "Tôi hoàn toàn không khuyến khích việc dùng quá nhiều dung dịch để lau sàn. Đó có thể là cách nhanh nhất để phá hỏng sàn gỗ của bạn."

Đối với những ai muốn thử mẹo vệ sinh này, chuyên gia nhấn mạnh: "Nếu bạn định dùng trà đen, hãy thật cẩn thận và chỉ sử dụng một lượng nhỏ dung dịch mỗi lần."

Ngoài ra, cần lưu ý rằng dung dịch trà đen chỉ phù hợp với sàn gỗ màu sẫm. Nếu sàn của bạn có màu sáng, trà có thể để lại vệt tối không mong muốn.

Và việc làm sạch sàn gỗ đúng cách không chỉ giúp đem lại vẻ ngoài "sáng bóng" mà còn giúp tiêu diệt vi khuẩn hoặc bất cứ mầm bệnh có hại nào.