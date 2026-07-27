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Sân bay Liên Khương trước ngày cất cánh trở lại

Hạo Nhiên - Nguyễn Nghĩa
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VTV.vn - Những chuyến bay hiệu chuẩn đang diễn ra trên đường băng mới, đánh dấu chặng cuối trước khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại từ ngày 19/8.

Máy bay hiệu chuẩn thực hiện chuyến bay kiểm tra hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không trên bầu trời Liên Khương.

Sau gần nửa năm thi công liên tục, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hôm nay đã mang một diện mạo mới. Từ trên cao, đường cất hạ cánh dài 3.250 m trải dài giữa thung lũng Đức Trọng, nổi bật với những vạch sơn tín hiệu mới và hệ thống đèn hiệu được lắp đặt đồng bộ.

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Từ ngày 23/7 đến 28/7, các chuyến bay hiệu chuẩn được thực hiện tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nhằm kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn trước khi sân bay mở cửa trở lại từ ngày 19/8. Nguồn: Cảng HKQT Liên Khương

Khởi công từ ngày 4/3/2026, dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có tổng mức đầu tư hơn 1.032 tỷ đồng,

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Sân bay Liên Khương trước ngày cất cánh trở lại- Ảnh 4.

Đường cất hạ cánh mới tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào khai thác trở lại.

Dự án không chỉ thay thế toàn bộ kết cấu đường cất hạ cánh mà còn cải tạo hệ thống đường lăn, lề vật liệu, mương thoát nước, dải bảo hiểm, khu vực RESA cùng toàn bộ hệ thống điện, đèn tín hiệu và thiết bị dẫn đường hàng không.

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Hệ thống đèn lề đường băng được lắp đặt đồng bộ theo tiêu chuẩn khai thác hàng không.

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Kỹ sư ACV kiểm tra cụm đèn hiệu đường cất hạ cánh trước giai đoạn bay hiệu chuẩn. Hệ thống dẫn đường đã hoàn thành 100% khối lượng, trong khi hạng mục đèn hiệu đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện đồng bộ.

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Hệ thống đèn tiếp cận đầu đường cất hạ cánh được lắp đặt đồng bộ, bảo đảm điều kiện dẫn đường cho tàu bay trong giai đoạn bay hiệu chuẩn và khai thác.

Những ngày cuối tháng 7, công trường vẫn hoạt động liên tục. Hàng trăm kỹ sư và công nhân chia ca làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để hoàn thiện từng chi tiết cuối cùng.

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Công nhân vệ sinh mặt đường băng, hoàn thiện những công đoạn cuối trước ngày khai thác trở lại.

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Những công nhân miệt mài vệ sinh mặt đường băng để bảo đảm điều kiện kỹ thuật trước khi nghiệm thu.

Công nhân vệ sinh bề mặt đường băng, sơn lại các ký hiệu kỹ thuật, nhóm khác lắp đặt hệ thống đèn lề cất hạ cánh, kiểm tra cáp điện và hiệu chỉnh các thiết bị dẫn đường.

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Chuyên gia nước ngoài phối hợp cùng kỹ sư Việt Nam lắp đặt, căn chỉnh thiết bị thuộc hệ thống dẫn đường hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Sau lớp bê tông là hàng nghìn chi tiết kỹ thuật được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác hàng không quốc tế. Những công đoạn cuối cùng hiện nay chủ yếu là kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật và hoàn thiện các điều kiện để đưa công trình vào khai thác.

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Kỹ thuật viên kiểm tra, vận hành thử thiết bị phục vụ mặt đất nhằm bảo đảm toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định trước ngày mở cửa trở lại. Nguồn: Cảng HKQT Liên Khương

Tâm điểm của giai đoạn nước rút là hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không diễn ra từ ngày 23 đến 28/7. Đây là bước đánh giá toàn diện đối với các thiết bị bảo đảm hoạt động bay trước khi Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấp phép khai thác trở lại.

Máy bay hiệu chuẩn đáp xuống đường cất hạ cánh vừa hoàn thành nâng cấp tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, kiểm tra các hệ thống dẫn đường và đèn hiệu trước khi đưa vào khai thác. Nguồn: Cảng HKQT Liên Khương

Trong suốt quá trình này, Cảng HKQT Liên Khương phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam và các đơn vị liên quan để bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, an ninh hàng không.

Sân bay Liên Khương trước ngày cất cánh trở lại- Ảnh 13.

Xe buýt sân đỗ được kiểm tra, vận hành thử, sẵn sàng phục vụ hành khách khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại. Nguồn: Cảng HKQT Liên Khương

Sân bay Liên Khương trước ngày cất cánh trở lại- Ảnh 14.

Máy bay hiệu chuẩn thực hiện chuyến bay kiểm tra hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không trên bầu trời Liên Khương.

Theo kế hoạch, từ ngày 19/8/2026, Liên Khương sẽ chính thức đón những chuyến bay thương mại đầu tiên sau gần sáu tháng tạm dừng hoạt động. Dự kiến mỗi ngày có khoảng 36-40 lượt chuyến bay kết nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh và Cần Thơ. Đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur cũng sẽ được khôi phục, góp phần đưa cửa ngõ hàng không của cao nguyên trở lại nhịp kết nối với khu vực.

Sân bay Liên Khương trước ngày cất cánh trở lại- Ảnh 15.

Thông tin các đường bay đến và đi từ Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được các hãng hàng không cập nhật, sẵn sàng phục vụ hành khách khi sân bay mở cửa khai thác trở lại.

Việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại không chỉ khôi phục một tuyến giao thông quan trọng mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho Lâm Đồng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, việc nối lại các đường bay sẽ gắn với chương trình kích cầu du lịch, quảng bá điểm đến và xúc tiến mở rộng mạng lưới hàng không đến các thị trường trong nước, Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Trong đó, ngoài việc duy trì các đường bay hiện hữu, tỉnh định hướng xúc tiến các đường bay đến Huế, Thanh Hóa, Phú Quốc, Singapore, Bangkok, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số thị trường quốc tế tiềm năng khác. Đồng thời phát triển các gói sản phẩm kết hợp hàng không với nghỉ dưỡng, golf, MICE, du lịch biển, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa để gia tăng sức hút của điểm đến.



Tuần trước - 17/7, một máy bay lạ xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất


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