Samsung mới ra bộ ba Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 với Flip 8: Nhiều cái lần đầu

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2026 theo giờ Việt Nam, Samsung đã chính thức trình làng thế hệ điện thoại gập mới nhất, đánh dấu cột mốc 7 năm phát triển của dòng sản phẩm này.

Dải thiết bị năm nay được hãng phân chia rõ ràng thành ba phiên bản riêng biệt, tập trung giải quyết các nhu cầu thực tế của người dùng từ độ mỏng nhẹ, tỷ lệ hiển thị cho đến việc tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo thông minh.

Tỷ lệ màn hình mới và thiết kế mỏng nhẹ trên bản gập tiêu chuẩn

Năm nay, chiếc Z Fold 8 mang đến một tỷ lệ hiển thị được tái thiết kế hoàn toàn. Màn hình ngoài kích thước 5.5 inch nay sử dụng tỷ lệ 10:16, tạo cảm giác tự nhiên và thoải mái hơn khi người dùng cầm nắm một tay, lướt web hoặc nhắn tin hằng ngày. Khi mở rộng, không gian 7.6 inch bên trong đạt tỷ lệ 4:3, giúp hạn chế dải đen trên dưới khi xem video và trở nên rất vừa vặn để đọc tài liệu khi xoay dọc máy.

Bên cạnh đó, thiết bị ghi nhận mức trọng lượng nhẹ nhất của dòng Fold từ trước đến nay với chỉ 201 gram, dù vẫn duy trì viên pin dung lượng 4.800 mAh. Nhà sản xuất đã ứng dụng cấu trúc Flex Titanium kết hợp giữa phim hợp kim titan và tấm titan cải tiến, giúp máy mỏng hơn, chịu lực va đập tốt hơn và làm mờ đáng kể vết nếp gấp trên màn hình.

Phiên bản Ultra mỏng kỷ lục cùng cấu hình mạnh mẽ

Lần đầu tiên, Samsung mang danh xưng cao cấp nhất lên dải sản phẩm gập với chiếc Z Fold 8 Ultra, hướng tới nhóm người dùng có đòi hỏi khắt khe về hiệu năng. Máy sở hữu không gian hiển thị rộng rãi với màn hình chính 8.0 inch và màn hình phụ 6.5 inch. Dù mang kích thước lớn, thiết bị lại đạt độ mỏng kỷ lục chỉ 4.1 mm khi mở ra và nặng vỏn vẹn 215 gram.

Hệ thống nhiếp ảnh của phiên bản này được đầu tư mạnh với camera chính 200MP hỗ trợ HDR, ống kính góc siêu rộng 50MP và camera tele 10MP có khả năng zoom quang 3x. Sức mạnh của máy được cung cấp bởi vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho Galaxy, đi kèm viên pin 5.000 mAh và cấu trúc sạc kép DCIC 45W. Hệ thống tản nhiệt cũng được cải thiện nhờ tăng 7% thể tích vật liệu graphite.

Ảnh thegioididong.com

Trải nghiệm linh hoạt cùng màn hình phụ thông minh

Đối với những người dùng yêu thích sự năng động, mẫu Z Flip 8 tiếp tục duy trì thế mạnh về kiểu dáng với độ mỏng 6.1 mm và nặng 180 gram. Điểm nhấn nằm ở màn hình phụ FlexWindow 4.1 inch được thiết kế lại thành một giao diện điều khiển AI thu nhỏ. Tính năng Now Brief trên màn hình này chủ động gợi ý thông tin theo thời gian thực, kết hợp cùng trợ lý ảo cho phép điều khiển ứng dụng bằng giọng nói tiện lợi.

Thiết bị vận hành trơn tru nhờ vi xử lý Exynos 2600 và viên pin 4.300 mAh. Việc chụp ảnh trên máy cũng trở nên đa dạng hơn với cụm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP cùng tính năng chống rung Super Steady khóa đường chân trời.

Đặt mua thế hệ Galaxy Z mới với nhiều ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, bộ ba thiết bị gập thế hệ mới đã được hệ thống Thế Giới Di Động (TGDĐ) mở bán với mức giá tốt, bám sát chính sách giá chính thức từ hãng. Cụ thể, mẫu gập vỏ sò có giá khởi điểm 31.990.000đ, bản gập tiêu chuẩn từ 46.990.000đ và phiên bản cao cấp nhất có giá 52.990.000đ. Đáng chú ý, phiên bản bộ nhớ lớn 12GB/512GB của dòng máy vỏ sò sẽ được phân phối độc quyền tại hệ thống.

Khách hàng khi mua sắm tại TGDĐ sẽ nhận được nhiều ưu đãi thiết thực như giảm trực tiếp 2 triệu đồng hoặc thu cũ trợ giá lên đến 5 triệu đồng. Người dùng có thể an tâm sử dụng lâu dài nhờ chính sách thay màn hình miễn phí một lần trong vòng hai năm, tổng thời gian bảo hành lên tới 36 tháng cùng các thủ tục hỗ trợ trả chậm 0% linh hoạt.