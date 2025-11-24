Sai lầm chết người khi tắm nước nóng mùa đông

Theo tờ Khaosod (Thái Lan), bác sĩ Jed Bunyawongsaweelach, Phó Giám đốc bệnh viện và Giám đốc khối y tế cơ bản, cho biết nhiều người nghĩ tắm nước ấm là an toàn tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, “cách tắm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tim”. Trong mùa lạnh, mạch máu co lại mạnh hơn, phản ứng của tim với thay đổi nhiệt độ cũng nhạy hơn, nên chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tim đập nhanh bất thường, huyết áp tăng đột ngột và dẫn đến chóng mặt.

Bác sĩ Jed chỉ ra 5 thói quen nguy hiểm mà ai cũng nên tránh.

Thứ nhất là bật ngay nước quá nóng.

Khi cơ thể đang lạnh mà tiếp xúc trực tiếp với nước quá nóng, mạch máu giãn ra nhanh chóng, buộc tim phải tăng tốc để bơm máu cân bằng lại nhiệt độ. Điều này dễ gây choáng váng, thậm chí mất thăng bằng. Tốt nhất nên để nước ở mức ấm vừa phải rồi tăng dần theo cơ thể.

Thứ hai là tắm ngay sau khi vận động mạnh.

Sau tập luyện, nhịp tim vốn đang cao, nếu tiếp tục gặp nước nóng, mạch máu giãn thêm khiến tim phải làm việc quá sức, gây hồi hộp hoặc chóng mặt. Người có thói quen tắm ngay sau khi chạy hay gym nên nghỉ ít nhất 15 đến 20 phút để nhịp tim ổn định trở lại.

Thứ ba là tắm khi đang đói.

Khi bụng rỗng, đường huyết thấp khiến lượng máu cung cấp cho não đã giảm sẵn. Nước nóng khiến mạch máu giãn rộng, tim phải bơm mạnh hơn để duy trì huyết áp. Nếu không đủ sức đáp ứng, bạn rất dễ xây xẩm, tim đập nhanh, thậm chí ngất trong phòng tắm. Trước khi tắm, nên ăn chút gì nhẹ như vài miếng bánh mì nguyên cám.

Thứ tư là tắm quá lâu.

Tắm nước ấm liên tục hơn 15-20 phút khiến mạch máu giãn kéo dài, làm tim phải tăng cường bơm máu trong thời gian dài. Điều này có thể gây mệt mỏi, hồi hộp, và giảm máu lên não dẫn đến chóng mặt. Thời gian tắm phù hợp nhất là khoảng 10-15 phút.

Thứ năm là tắm ngay khi vừa ngủ dậy.

Lúc mới tỉnh giấc, huyết áp của cơ thể thường thấp, tim hoạt động chậm. Nếu vào phòng tắm và gặp nước ấm ngay lập tức, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ khiến tim phải làm việc “khẩn cấp”, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp, choáng hoặc ngã. Bác sĩ khuyên nên ngồi dậy từ từ, vận động nhẹ nhàng rồi chờ từ 5 đến 10 phút trước khi tắm.

Bác sĩ Jed nhấn mạnh rằng trong mùa đông, cơ thể phản ứng mạnh hơn với sự thay đổi nhiệt độ, đặc biệt là tim và hệ tuần hoàn. Điều chỉnh lại thói quen tắm, tránh nước quá nóng, không tắm khi đói hoặc sau vận động, rút ngắn thời gian tắm, sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ chóng mặt, hồi hộp và các biến chứng tim mạch. Những người bị tăng huyết áp hoặc bệnh tim càng phải thận trọng hơn.

Nguồn và ảnh: ETToday