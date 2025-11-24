Nhiều người đặt 8 loại cây này trong phòng ngủ — và đó là sai lầm lớn

Cây trồng trong nhà mang đến cho phòng ngủ của bạn một cảm giác đẹp đẽ và yên bình khó sánh. Nhưng không phải loài nào cũng giống nhau. Một loại cây phát triển tốt bên cửa sổ sáng của phòng khách có thể chật vật để sống trong một phòng ngủ thiếu sáng, theo chuyên trang ẩm thực và nội thất Martha Stewart.

Khi chọn cây cho phòng ngủ, hãy chọn những loại ít cần chăm sóc, kích thước nhỏ gọn và không cần quá nhiều ánh sáng mạnh hoặc tưới nước thường xuyên. Dù có rất nhiều lựa chọn phù hợp, vẫn có một số loại bạn nên tránh. Dưới đây, các chuyên gia làm vườn chia sẻ những loại cây không nên đặt trong phòng ngủ — và lý do tại sao.

1. Sen đá

Màu sắc nhẹ nhàng của cây sen đá mọng nước chúng trở thành lựa chọn yêu thích trong nhà, nhưng chúng có thể gặp khó khăn trong phòng ngủ.

“Hầu hết các loại cây mọng nước phổ biến, như sen đá, cần nhiều ánh sáng để phát triển tốt,” Marianne Willburn, tác giả của cuốn sách từng đoạt giải thưởng Tropical Plants and How to Love Them và là biên tập viên cộng tác tại chuyên trang làm vườn GardenRant.com, cho biết.

“Tất nhiên, đây lại chính là nơi chúng ta muốn đặt chúng vì chúng rất dễ thương và không chiếm nhiều diện tích, nhưng chúng sẽ phù hợp hơn ở bệ cửa sổ hướng nam.”

Nếu bạn đáp ứng được yêu cầu về ánh sáng và nhiệt độ của chúng, sen đá là lựa chọn dễ trồng và ít cần chăm sóc.

2. Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston đẹp mắt với những cành gồm hàng chục lá mảnh. Nhưng loài cây này có yêu cầu tưới nước đặc biệt và cần độ ẩm ổn định, khiến nó phù hợp để trồng ngoài trời hơn là trong phòng ngủ. Nếu không được đáp ứng nhu cầu này, lá của dương xỉ Boston có thể héo và rụng.

“Dương xỉ Boston cần rất nhiều ánh sáng mặt trời và độ ẩm cao — cả hai đều rất thiếu trong nhà,” Willburn nói. “Nếu thiếu những điều kiện, cây sẽ rụng lá liên tục. Không chỉ khiến cây trông kém khỏe mạnh mà còn khiến sàn nhà của bạn luôn trong tình trạng bừa bộn.”

3. Cây bàng Singapore

Cây bàng Singapore trông rất đẹp trong nhà. Tuy nhiên, giống cây này có thể gặp khó khăn khi đặt trong phòng ngủ.

“Nó cần nhiều ánh sáng,” Lisa Eldred Steinkopf, người sáng lập blog Houseplant Guru và tác giả của cuốn sách Houseplants, nói. Cô cũng cho biết cây sung lá bàng thường quá lớn so với phòng ngủ. “Lá của nó lớn và có thể cản trở lối đi trong phòng ngủ,” bà nói thêm.

4. Cây đa búp đỏ

Cũng giống bàng Singapore, cây đa búp đỏ có thể thu hút bạn vì lý do thẩm mỹ. Đây là một loại cây đẹp, nổi bật, mang lại nét sang trọng cho bất kỳ căn phòng nào. Nhưng chuyên gia Steinkopf cho biết loài cây này cần nhiều ánh sáng tự nhiên hơn những gì phòng ngủ thường có. Cây đa búp đỏ cũng có thể phát triển khá cao, vì vậy nó phù hợp hơn với phòng khách.

5. Cây đuôi công

Cây đuôi công là điểm nhấn tuyệt đẹp trong bất cứ ngôi nhà nào, nhưng không nên đặt trong phòng ngủ. “Cây đuôi công khá khó chiều. Chúng không bao giờ muốn đất bị khô. Chúng cũng không chịu được nước có chứa fluoride,” Steinkopf giải thích, đồng thời cho biết lá của chúng có thể bị xém nâu hoặc xuất hiện đốm nâu nếu bạn dùng nước máy. Thay vào đó, hãy dùng nước mưa hoặc nước đóng chai. Vì Calathea có yêu cầu tưới nước đặc biệt, tốt hơn là đặt chúng trong phòng tắm hoặc nhà bếp — nơi gần nguồn nước.

6. Cây hoa nhài tây

Những bông hoa trắng thơm của cây nhài tây khiến chúng trở thành cây trồng trong nhà yêu thích. Tuy nhiên, nhài tây dễ trồng ngoài trời trong khí hậu ấm áp hơn là trong nhà. Chúng cực kỳ nhạy cảm với thay đổi ánh sáng, dễ bị sâu bệnh và không chịu được nhiệt độ, độ ẩm thất thường — những yếu tố rất khó kiểm soát trong phòng ngủ.

7. Xương rồng

Cây xương rồng mang phong cách sa mạc vào trong nhà, nhưng không phải lựa chọn tốt cho phòng ngủ — đặc biệt nếu phòng bạn nhỏ. Nhiều loại xương rồng có thể phát triển rất cao và chiếm nhiều diện tích. Thêm vào đó, là cây sa mạc, chúng cần rất nhiều ánh sáng mặt trời.

8. Cây cá vàng

Được đặt tên theo những bông hoa hình con cá, cây cá vàng là một loại cây trong nhà khác có yêu cầu khắt khe về tưới nước, độ ẩm và ánh sáng, khiến nó phù hợp với cửa sổ hướng nam hơn là một phòng ngủ thiếu sáng.