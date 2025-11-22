10 loại cây cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không được trồng trong nhà, thậm chí ngoài sân

Hiếm có điều gì đẹp đẽ và yên bình như một khu vườn — nhưng một số loài thực vật tưởng chừng đẹp nhất lại có thể gây chết người. Điều quan trọng là bạn phải biết những loại cây và hoa độc không nên trồng quanh nhà, đặc biệt nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi tò mò.

Ngay cả những cây cảnh “đẹp đẽ” cũng có thể nguy hiểm. Chỉ cần cắn phải một chút lá của một số loài cây phổ biến này cũng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm co giật, nhịp tim tăng hoặc rối loạn tiêu hóa, theo thông tin trên tạp chí trang trí nội thất House Beautiful. Trẻ nhỏ có thể bị thu hút bởi những quả mọng sáng màu, trong khi một số loài có thể khiến vật nuôi chết kể cả khi chỉ ăn một lượng nhỏ.

Bạn có thể nghĩ rằng mình chỉ cần trồng những loài cây này và giữ chúng tránh xa trẻ em hoặc động vật, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng trong vườn hoặc trong nhà — và bạn cũng không thể để mắt đến tất cả mọi người mọi lúc. Điều khiến việc trồng cây độc càng đáng sợ hơn là, trừ khi bạn thực sự chứng kiến con trẻ hoặc vật nuôi ăn hoặc chạm vào cây, bạn có thể không bao giờ đoán được thủ phạm nếu họ đột nhiên trở nên ốm nặng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.

Hãy đọc tiếp để khám phá mười hai loài cây cực kỳ nguy hiểm mà bạn nên tránh. Và nếu bạn nghi ngờ trẻ nhỏ hoặc thú cưng đã ăn phải một loại cây đáng ngờ — kể cả khi bạn không chắc nó có độc hay không — hãy gọi bác sĩ hoặc bác sĩ thú y ngay lập tức. Phòng còn hơn chữa, và bất kỳ loại cây nào nếu ăn quá nhiều cũng có thể gây nôn, rối loạn tiêu hóa hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Dưới đây là 10 loài cây độc hại mà bạn không bao giờ nên trồng trong hoặc quanh nhà:

1. Trúc đào

Loại cây bụi cảnh đẹp này phổ biến ở những vùng khí hậu ấm, nhưng lá và hoa của nó chứa cardiac glycoside độc hại, có thể gây đau bụng, chảy nước dãi hoặc tử vong. Chỉ một chiếc lá cũng có thể khiến trẻ nhỏ tử vong.

2. Ngò tây khổng lồ

Loài cây này có thể cao từ 4,5 đến 6 mét khi trưởng thành, thân dày và hoa trắng hình tán. Nhưng loài xâm lấn này chứa furanocoumarin trong nhựa cây. Khi nhựa tiếp xúc với da và gặp ánh nắng mặt trời, nó gây viêm da nghiêm trọng và phồng rộp đau đớn. Những vết phồng rộp này có thể kéo dài nhiều tháng và gây nhạy cảm với ánh sáng lâu dài.

3. Mao địa hoàng

Mao địa hoàng là loài cây phổ biến trong các khu vườn kiểu nông thôn, nhưng tất cả bộ phận của nó đều chứa nhiều cardiac glycoside, bao gồm digoxin và digitoxin. Ăn phải loài cây này có thể gây tử vong cho con người và cũng nguy hiểm cho vật nuôi, dẫn đến suy tim hoặc chết.

4. Cà độc dược

Cà độc dược (nightshade) có thể mọc thẳng hoặc leo, với hoa hình chuông màu tím hoặc hoa hình sao màu trắng hoặc tím. Quả của nó có màu tím đen hoặc đỏ, tùy loại. Tất cả bộ phận của bất kỳ loài nightshade nào đều độc; quả có lẽ nguy hiểm nhất vì trẻ nhỏ hoặc vật nuôi có thể ăn chúng. Chạm vào cây cũng có thể gây viêm da ở người có làn da nhạy cảm.

5. Cây tầm gửi

Giữ loài cây trang trí ngày lễ này tránh xa ngôi nhà của bạn. Cây tầm gửi chứa phoratoxin, chất độc hại khi ăn bất kỳ bộ phận nào của cây. Vật nuôi ăn phải cây này có thể nôn, khó thở hoặc nhịp tim chậm.

6. Đỗ quyên

Loại cây cảnh phổ biến này đều chứa grayanotoxin, gây nôn, chảy nước dãi, hôn mê hoặc tử vong ở người và vật nuôi. Chúng thường được tặng làm cây trang trí trong nhà, vì vậy hãy cẩn trọng khi trưng bày.

7. Môn cảnh

Còn gọi là cây tai voi, loài cây có lá hình tim nổi bật này được trồng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Nhưng nó chứa tinh thể oxalat canxi không hòa tan, gây kích ứng miệng, sưng môi, lưỡi và nôn mửa ở vật nuôi. Nó cũng độc với con người.

8. Linh lan

Loài cây này chứa cardenolide. Tất cả bộ phận của cây có thể gây kích ứng hoặc tử vong cho người và vật nuôi, gây nôn, rối loạn nhịp tim hoặc chết.

9. Thủy tiên

Cây thuỷ tiên chứa lycorine, gây nôn, chảy nước dãi, co giật và rối loạn nhịp tim ở người và vật nuôi. Phần củ chứa nồng độ độc tố cao nhất. Hãy cẩn thận khi trồng ngoài vườn hoặc trưng bày trong chậu nhỏ trong nhà.

10. Cây thủy tùng

Loài cây bụi này thường được trồng làm cảnh với lá kim xanh bóng quanh năm và quả đỏ tươi. Nhưng tất cả bộ phận của cây đều chứa taxine, gây run cơ hoặc chết đột ngột ở động vật, và gây khó thở, chóng mặt, co giật ở người.