Rước họa vì bạn tình

Một sinh viên nam (ở TP HCM) đến khám trong tình trạng dương vật cảm thấy buốt, nóng rát khi đi tiểu, chảy dịch, có mủ kèm theo đau tinh hoàn. Chàng trai thổ lộ chỉ quan hệ tình dục (QHTD) với bạn gái duy nhất.

Từ hẹn hò… đến rủi ro

Thế nhưng, khi bác sĩ đề nghị đưa bạn gái đến khám thì thanh niên từ chối khi phát hiện chàng trai bị nhiễm lậu. Gặng hỏi thì các chuyên gia y tế mới hay bạn gái anh này đã qua nhiều cuộc tình trước đó.

Một trường hợp khác cũng phát hiện bị nhiễm lậu. Bệnh nhân cho hay anh và người yêu đã xa nhau 2 năm, khi gặp lại đã QHTD. Bệnh nhân khẳng định bạn gái mình không quen ai khác ngoài mình và không biết bản thân bị lây bệnh do đâu.

Ghi nhận cho thấy số người trẻ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang tăng đột biến. Chỉ riêng tại Phòng khám Tiết niệu và Nam khoa - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, trung bình mỗi ngày có từ 40 đến 50 trường hợp đến khám, trong đó phân nửa mắc các bệnh lây qua đường tình dục như sùi mào gà, lậu, giang mai… Theo ThS-BS Nguyễn Văn Học, Khoa Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bệnh lây qua đường tình dục tăng với tốc độ chóng mặt. Các bệnh thường gặp như lậu, sùi mào gà, giang mai, HIV, viêm gan (B,C), mụn rộp cơ quan sinh dục… Một người có khi mắc nhiều bệnh cùng lúc như lậu, viêm gan B hoặc lậu cùng HIV…

Trong khi đó, BSCK2 Cồ Nguyễn Phương Dung, Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (TP HCM), cũng cảnh báo số người đến khám về bệnh lây qua đường tình dục đang tăng nhanh. Dẫn chứng thêm về báo động của loại bệnh xã hội này, bà cho hay từng khám cho một nam bệnh nhân trẻ tuổi có các triệu chứng giống cảm cúm như sốt, mệt mỏi và nổi hạch, có tình trạng bị nứt rò hậu môn. Kiểm tra kỹ mới biết bệnh nhân QHTD với bạn tình đồng giới nhưng không sử dụng các biện pháp an toàn. Kết quả đau lòng: Bị nhiễm HIV.

ThS-BS Nguyễn Văn Học, Khoa Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, tư vấn cho người bệnh

Theo các bác sĩ, nguyên nhân các bệnh lây lan qua đường tình dục tăng nhanh do lối sống hiện đại cùng với ứng dụng hẹn hò trực tuyến đã làm thay đổi hành vi tình dục, dẫn đến việc gia tăng các mối quan hệ không ràng buộc, thiếu an toàn. Ngày nay, nhiều người stress trong công việc, tìm đến rượu, sau đến QHTD. Thêm vào đó, nhiều người không hạnh phúc trong hôn nhân, tìm những bạn tình khác. Trong nhóm cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới…), một người có nhiều bạn tình, ít có hành vi tình dục an toàn nên dễ lây cho nhiều người khác. Nhiều người ngại sử dụng các biện pháp tình dục an toàn, đặc biệt là bao cao su. Sự gia tăng này không chỉ thể hiện thái độ chủ quan mà còn thiếu kiến thức về phòng tránh, chưa thấy được nguy cơ của các bệnh này.

Nguy cơ mất thiên chức

BSCK2 Phương Dung cảnh báo một số nhóm trong cộng đồng LGBT có nguy cơ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục cao hơn so với dân số nói chung, đặc biệt là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) (vì nam - nam hay quan hệ qua đường hậu môn, trong khi niêm mạc hậu môn trực tràng mỏng, không có dịch bôi trơn tự nhiên, dễ tổn thương tạo điều kiện vi khuẩn xâm nhập). Cuộc sống hiện đại nên các ứng dụng hẹn hò, tình một đêm tăng nhanh. Thêm vào đó, người bệnh chủ quan, không dùng các biện pháp QHTD an toàn làm tăng nhanh các bệnh này.

Nhắc về một trường hợp đáng nhớ, bác sĩ Dung kể từng tiếp nhận một nữ sinh viên (20 tuổi) bị đau bụng dưới có nhiều khí hư, âm đạo tiết dịch màu vàng bất thường. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tử cung nặng do lậu nhiễm đồng thời Chlamydia (một loại vi khuẩn gây ra bệnh lây truyền qua đường tình dục). Nữ sinh cho hay có QHTD với nhiều bạn tình và bạn tình không muốn sử dụng các biện pháp an toàn. "Dù đã tận tình chữa trị nhưng bệnh nhân bị viêm dính vòi trứng nặng, khó có khả năng mang thai sau này" - BS Dung thương tiếc.

BS Học khuyến cáo mắc về bệnh xã hội, người bệnh không chỉ đau đớn về thể xác mà còn chịu áp lực về mặt tinh thần. Người có gia đình sợ người bạn đời biết được, luôn lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Nhiều người ám ảnh về sự quan hệ không an toàn, ngoài hôn nhân, tinh thần không tập trung, làm việc không hiệu quả. Chưa kể việc sinh sản, chất lượng giống nòi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các chuyên gia cảnh báo cuộc sống hiện đại, QHTD ngày càng cởi mở, ở giới trẻ ngày càng nhiều. "QHTD phải đi kèm trách nhiệm về sức khỏe và phải an toàn như sử dụng bao cao su đúng cách, khám sức khỏe định kỳ, tầm soát và xét nghiệm các bệnh qua đường tình dục 6 tháng/lần. Việc tiêm phòng vắc-xin HPV, viêm gan siêu vi B… cũng là những biện pháp phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục một cách hiệu quả. Nếu bạn tình có nguy cơ cao, phải sử dụng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV (PrEP) để ngăn ngừa hiệu quả" - một chuyên gia khuyến cáo.