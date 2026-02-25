Rúng động tại TP.HCM: Cô gái tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp truyền trắng da, hé lộ lời khai từ nữ điều dưỡng

Sốc phản vệ sau truyền trắng da

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ việc, một cô gái tử vong sau khi làm đẹp bằng cách truyền chất làm trắng da tại nhà ở khu chung cư trên đường Nguyễn Thị Định (TP Hồ Chí Minh).

Cùng ngày 25/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã nhận được báo cáo ban đầu của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (gửi tối 24/2) về vụ việc nữ bệnh nhân Đ.N.H.P (SN 1992, ngụ tại phường Cát Lái) tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc.

Bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân được truyền thuốc/dịch (không rõ loại). Sau khi truyền, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, đã được tiêm ½ ống thuốc vận mạch (ống Adrenalin) tại nhà.

Nữ bệnh nhân được người nhà và hàng xóm đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu lúc 23h06 ngày 23/2.

Cô gái đã nhờ nữ điều dưỡng đến nhà truyền chất làm trắng da dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa

"Bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng tử vong lâm sàng. Hôn mê sâu, da niêm tái nhợt, chi lạnh và da nổi bông. Đồng tử 2 bên giãn 5 mm, mất phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác. Mạch, huyết áp, ô xy máu, nhịp thở bằng 0…", tờ Công an nhân dân dẫn báo cáo nêu rõ.

Ngay lập tức, kíp trực tiến hành hồi sức cấp cứu nâng cao: ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mask với ô xy 15 lít/phút, đặt nội khí quản, lập 2 đường truyền tĩnh mạch, sử dụng đến 34 ống thuốc vận mạch…

Sau gần 40 phút hồi sức tích cực liên tục, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn tự nhiên, điện tâm đồ thể hiện bệnh nhân ngưng tim hoàn toàn. Kíp trực xác định bệnh nhân đã tử vong lúc 23h45 ngày 23/2. Sau khi giải thích tình trạng cho người nhà, bệnh viện đã báo Công an phường An Khánh.

Nữ điều dưỡng truyền thuốc cho nạn nhân là ai?

Đến nay, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Cát Lái đã lấy lời khai đối với bà N.T.B.T. (40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa).

Bà T. là điều dưỡng thực hiện truyền chất làm trắng da vào cơ thể của nạn nhân. Sau đó, chị P. tử vong. Tại cơ quan công an, bà T. khai nhận đang làm việc tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa, tờ VietNamnet đưa tin.

Khoảng 21h10 ngày 23/2, bà T. được chị P. thuê đến căn hộ riêng để tiêm thuốc truyền trắng da. Nguồn gốc số thuốc do chị P. tự mua rồi giao cho bà thực hiện.

Sau khi hoàn tất tiêm truyền và nhận thanh toán, bà T. ra về. Khoảng 22h26 cùng ngày, chị P. có biểu hiện lạnh run, lả người nên nhắn tin báo. Nữ điều dưỡng đang trên đường về Đồng Nai lập tức quay trở lại căn hộ.

Tại đây, bà T. tiếp tục tiêm cho nạn nhân một liều Adrenalin. Sau mũi tiêm này, chị P. rơi vào tình trạng bất tỉnh, lịm dần. Bà T. gọi cấp cứu đưa nạn nhân đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhưng các bác sĩ xác định bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện.

Hiện nguyên nhân vụ án nói trên đang được công an tiếp tục làm rõ.