Đau bụng dữ dội trong tiệc tất niên, người phụ nữ tử vong chỉ sau 2 ngày, bác sĩ chỉ đích danh "thủ phạm"

Một nữa tiệc tất niên vui vẻ bỗng trở thành ký ức tồi tệ, nhiều người không muốn nhớ lại sau cái chết chóng vánh của cô Từ.

Được biết, cô Từ năm nay 30 tuổi, làm nhân viên hành chính tại một công ty khá lớn ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Vài ngày trước, công ty tổ chức tiệc tất niên tại một nhà hàng buffet sang trọng.

Trong không khí vui vẻ, cô Từ ăn uống no say và tâm trạng rất tốt. Ăn rất nhiều món thịt, đồ nướng và hải sản, uống thêm bia rượu thì cô thấy đau bụng và cho rằng do mình no quá nên khó chịu. Chẳng ngờ, sau khi tự mua thuốc uống nghỉ ngơi tại nhà vẫn không thấy đỡ, cơn đau còn ngày càng nặng.

Ảnh minh họa

Triệu chứng đau của cô Từ được người nhà kể lại là đau quặn thắt, lan ra sau lưng kèm buồn nôn và nôn mửa. Đến nửa đêm, tình trạng rất nghiêm trọng nên người nhà gọi xe cấp cứu.

Cô Từ được đưa vào cấp cứu và nhanh chóng được chẩn đoán viêm tụy cấp nặng. Điều khiến đội ngũ y tế sửng sốt nằm ở kết quả xét nghiệm: triglyceride trong máu vượt hơn 4.000 mg/dL, cao gấp gần 30 lần mức bình thường dưới 150 mg/dL. Dù bác sĩ can thiệp tích cực, đặt nội khí quản và chuyển vào hồi sức tích cực, tình trạng vẫn xấu đi chóng mặt. Chỉ sau 2 ngày, cô không qua khỏi và tử vong ở tuổi 30.

Bác sĩ Hsu Ping-yi (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết bệnh nhân không uống rượu, không sỏi mật. Nguyên nhân mấu chốt là cô ấy đã được chẩn đoán tăng triglyceride máu trước đó nhưng tự ý ngừng thuốc vì không muốn dùng lâu dài, lại ăn quá nhiều chất béo trong bữa tiệc tất niên đã trở thành "giọt nước tràn ly", kích hoạt viêm tụy cấp tối cấp.

Mỡ máu cao: Âm thầm nhưng có thể gây tử vong

Triglyceride là một dạng lipid trong máu, đến từ chất béo trong thực phẩm và do gan tổng hợp. Khi vượt quá 150 mg/dL đã được xem là tăng. Từ 500 mg/dL trở lên là mức nguy hiểm và trên 1.000 mg/dL, nguy cơ viêm tụy cấp tăng vọt.

Theo bác sĩ Hsu Ping-yi, viêm tụy cấp do tăng triglyceride là biến chứng cấp tính đáng sợ nhất. Tụy bị viêm có thể hoại tử, gây suy đa cơ quan, suy thận, suy hô hấp và sốc. Ngoài ra, triglyceride cao kéo dài còn thúc đẩy xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, đồng thời gây gan nhiễm mỡ và tổn thương gan mạn tính.

Cơ thể đôi khi có dấu hiệu cảnh báo như xuất hiện u vàng nhỏ màu vàng đỏ trên da hoặc hình ảnh mạch máu võng mạc trắng đục khi khám mắt. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi biến chứng xảy ra.

Tuy nhiên, giống như cô Từ, rất nhiều người xem nhẹ tình trạng mỡ máu cao. "Bản thân mỡ máu cao không giết người ngay lập tức. Điều nguy hiểm là chủ quan, tự ý ngừng thuốc và bỏ qua cảnh báo từ các lần khám sức khỏe" - bác sĩ Hsu nói.

Cụ thể, ngoài viêm tụy cấp, mỡ máu cao còn làm tăng tốc quá trình xơ vữa động mạch, khiến lòng mạch hẹp dần và dễ hình thành cục máu đông, từ đó dẫn tới nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Triglyceride và cholesterol tăng kéo dài cũng gây gan nhiễm mỡ, viêm gan và có thể tiến triển thành xơ gan. Ở một số người, mỡ máu quá cao còn gây u vàng dưới da, rối loạn tuần hoàn và làm tăng nguy cơ suy tim về lâu dài.

Ảnh minh họa

Chiến lược kiểm soát triglyceride cần kết hợp thay đổi lối sống và dùng thuốc. Bác sĩ nhấn mạnh nếu chỉ số vượt 500 mg/dL, không nên chỉ điều chỉnh ăn uống mà bỏ qua thuốc. Statin, fibrate hoặc omega-3 liều cao theo chỉ định có thể giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Song song đó, người bệnh cần tập thể dục nhịp điệu ít nhất 150 phút mỗi tuần, kiểm soát cân nặng, hạn chế tinh bột tinh chế, đồ ngọt và rượu. Với mức triglyceride cao, chế độ ăn ít chất béo là bắt buộc.

Một bữa tiệc nhiều thịt có thể chỉ là niềm vui ngắn ngủi, nhưng với người mỡ máu cao không kiểm soát, nó có thể trở thành mồi lửa châm ngòi thảm kịch!

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Good Morning Health