RSV – mối đe dọa ít được chú ý với người cao tuổi và mắc bệnh nền

RSV có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và tái nhiễm nhiều lần trong suốt cuộc đời. Năm 2019, toàn cầu ghi nhận khoảng 33 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính liên quan đến RSV.

Bác sĩ, PGS.TS. Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết người lớn tuổi và người suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn biến nặng cao hơn khi mắc RSV. Theo bà, những người cao tuổi đồng thời mắc các bệnh như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc suy tim sung huyết thường có tiên lượng lâm sàng nặng hơn khi nhiễm virus này.

Xét nghiệm PCR giúp xác định bệnh nhân có nhiễm RSV hay không.

Cùng chung nhận định, bác sĩ, PGS.TS. Lê Thượng Vũ, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Tổng Thư ký Hội Hô hấp TP.HCM, cho biết RSV không chỉ làm tăng nguy cơ nhập viện do các bệnh lí hô hấp dưới mà còn có thể kéo dài nhiều biến chứng nghiêm trọng ở những người có bệnh tim mạch hoặc bệnh hô hấp mạn tính. Ở nhóm người cao tuổi mắc COPD, viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng, có tới 80,4% bệnh nhân xuất hiện đợt cấp trong thời gian nằm viện do nhiễm RSV.

Theo các chuyên gia, gánh nặng của RSV ở người lớn tuổi hiện vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. PGS.TS.BS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho rằng việc thiếu thông tin về các biện pháp phòng ngừa cũng như nhận thức chưa đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của bệnh khiến nhiều người chưa chủ động bảo vệ bản thân. PGS Hồng nhấn mạnh việc tăng cường dự phòng, trong đó có tiêm vắc xin cho người trưởng thành, nhất là người có bệnh nền, là cần thiết để giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm áp lực cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng sống.

Bác sĩ, TS. Phan Hữu Hên, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho rằng dự phòng chủ động các bệnh truyền nhiễm, trong đó có tiêm chủng cho người cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh nền, góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng do nhiễm trùng gây ra. Hiện nhiều tổ chức y tế trong nước và quốc tế đã ban hành khuyến nghị tiêm vắc xin RSV cho người từ 60 tuổi trở lên.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của bác sĩ điều trị trong việc triển khai dự phòng hiệu quả. Bác sĩ, TS.Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng dự phòng chủ động cần được đặt ngang hàng với điều trị như một phần không thể thiếu trong mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Theo ông, bác sĩ là người giữ vai trò quan trọng trong tư vấn, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của bệnh nhân về lợi ích của tiêm chủng, từ đó giúp bảo vệ tốt hơn cho người lớn tuổi và người có bệnh nền trước các bệnh truyền nhiễm.

Các chuyên thảo luận về vấn đề tác động của RSV ﻿lên sức khỏe người cao tuổi và mắc bệnh nền.

