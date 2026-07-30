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RQ-4D Phoenix bay trinh sát trên Biển Đen báo trước cuộc tấn công tên lửa?

Bạch Dương
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Thông thường sau khi máy bay không người lái NATO thực hiện trinh sát trên bầu trời Biển Đen, Ukraine sẽ thực hiện cuộc tấn công tên lửa.

Rq - 4 d Phoenix bay trinh sát Biển Đen và ảnh hưởng đến cuộc tấn công tên lửa - Ảnh 1.

Máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4D Phoenix của NATO đã thực hiện chuyến bay trên Biển Đen. Điều này được chứng minh bằng dịch vụ giám sát radar AirNav.

Chiếc UAV nói trên đã đi vào Biển Đen qua lãnh thổ Bulgaria và thực hiện hoạt động giám sát trong vùng biển trung lập giữa Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay RQ-4D Phoenix (MM-AV-SA-0014) được phát hiện đã cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella của Ý.

Mặc dù chiếc phi cơ nói trên được đăng ký thuộc về Không quân Ý, nhưng bản thân nó lại thuộc lực lượng trinh sát trên không (AGS) của NATO, có vai trò xác định các mục tiêu trên mặt đất.

Rq - 4 d Phoenix bay trinh sát Biển Đen và ảnh hưởng đến cuộc tấn công tên lửa - Ảnh 2.

Đường bay của máy bay không người lái NATO RQ-4D Phoenix (MM-AV-SA-0014).

Mục tiêu cốt lõi của chương trình AGS là cung cấp cho NATO một hệ thống hỗ trợ hoạt động và nâng cao nhận thức cho Bộ chỉ huy Lực lượng lục quân, không quân và hải quân các nước thành viên về tình hình ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Căn cứ không quân Sigonella của Ý tại Sicily đã được chọn làm căn cứ hoạt động chính cho AGS.

Căn cứ không quân Sigonella thường xuyên là nơi triển khai phương tiện trinh sát trên không chiến lược của Liên minh, nhằm giám sát tình hình ở sườn phía Đông và gần khu vực hoạt động quân sự.

Những chuyến bay như vậy giúp giám sát liên tục hoạt động di chuyển của lực lượng Nga và thu thập thông tin tình báo cho bộ chỉ huy quốc phòng các nước đối tác.

Năm 2022, RQ-4D Phoenix (MM-AV-SA-0014) trở thành chiếc máy bay đầu tiên thuộc loại này, đồng thời là chiếc đầu tiên trong số 5 phương tiện được hiện đại hóa kỹ thuật, trong đó bao gồm trang bị chế độ giám sát hàng hải.

Điều khiến giới truyền thông quan tâm đó là dữ liệu mà chiếc RQ-4D thu thập có thể chuyển giao cho Ukraine, để Ukraine tiến hành những cuộc tấn công tên lửa ngay sau đó.

Theo Militarnyi
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Tags

Sigonella

NATO

Bulgaria

RQ-4D Phoenix

quân sự

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