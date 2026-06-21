Ronaldo bị an ninh ngăn xuống tắm biển vì sức hút quá khủng khiếp khiến bãi biển đông cứng

Ronaldo chưa kịp xuống biển đã phải quay đầu, tuyển Bồ Đào Nha đổi kế hoạch vì quá đông người hâm mộ.

Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa trải qua một tình huống hy hữu tại Palm Beach (Florida, Mỹ) khi kế hoạch thư giãn và phục hồi thể lực bên bờ biển bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của quá đông người hâm mộ và du khách hiếu kỳ. Trong đó, Cristiano Ronaldo là cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất.

Theo A Bola, ban huấn luyện Bồ Đào Nha dự định cho các cầu thủ thực hiện những bài vận động nhẹ trên bãi cát gần khách sạn Four Seasons Resort Palm Beach, nơi toàn đội đang đóng quân trong thời gian tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, ngay khi một số cầu thủ xuất hiện ở khu vực bãi biển, đám đông lập tức kéo đến theo dõi, khiến lực lượng an ninh phải tăng cường kiểm soát.

João Félix và Pedro Neto là những người đầu tiên bước ra khu vực bãi biển. Sự xuất hiện của các tuyển thủ nhanh chóng tạo nên cảnh náo nhiệt giữa ngày cuối tuần đông đúc tại Palm Beach. Trước nguy cơ không thể đảm bảo khoảng cách an toàn với công chúng ở một khu vực mở, đội ngũ an ninh đã khuyến cáo các cầu thủ tạm thời rút lui vào khách sạn.

Ronaldo đang ra bãi biển tắm thì phải quay đầu trở lại khách sạn do lực lượng an ninh nhắc nhở, nguyên nhân vì sức hút quá lớn của siêu sao khiến người hâm mộ kéo đến rất đông

Cristiano Ronaldo cũng nằm trong nhóm cầu thủ dự kiến xuống bãi cát. Tuy nhiên, khi chứng kiến lượng người tập trung ngày càng đông, siêu sao 41 tuổi đã quyết định quay đầu. Một CĐV người Bồ Đào Nha có mặt tại hiện trường kể lại với A Bola rằng anh nhìn thấy Ronaldo đang tiến ra bãi biển nhưng sau đó bất ngờ đổi ý và quay trở lại.

Điều đáng chú ý là đây không phải lệnh cấm dành cho Ronaldo. Thay vào đó, quyết định được đưa ra nhằm hạn chế rủi ro an ninh trong bối cảnh sức hút của chủ nhân 5 Quả bóng vàng khiến đám đông liên tục kéo đến.

Dù vậy, sức hấp dẫn của biển Florida cuối cùng vẫn chiến thắng. Ít phút sau, João Félix, Pedro Neto, Rúben Dias, Bernardo Silva, João Cancelo, Francisco Trincão cùng một số đồng đội khác vẫn trở lại khu vực bãi biển và tranh thủ ngâm mình trong làn nước Đại Tây Dương.

Một số cầu thủ vẫn xuống biển tắm (Ảnh: A Bola)

Kế hoạch tập kích hoạt thể lực trên cát ban đầu của ban huấn luyện cũng phải thay đổi. Thay vì thực hiện ngoài bãi biển như dự kiến, các bài tập được chuyển vào khu vực hồ bơi của khách sạn để đảm bảo an toàn và tránh gây thêm chú ý. HLV Roberto Martínez thậm chí đã trực tiếp xuống bãi biển để theo dõi tình hình trước khi quyết định điều chỉnh chương trình của đội.

Sau khoảng 20 phút, toàn bộ cầu thủ Bồ Đào Nha trở về khách sạn dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát địa phương. Sự yên tĩnh nhanh chóng trở lại Palm Beach, còn tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục chuẩn bị cho hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng một buổi tập kín trong ngày.

Sự cố nhỏ tại Palm Beach một lần nữa cho thấy sức hút khổng lồ của Ronaldo. Chỉ cần anh xuất hiện ở nơi công cộng, mọi kế hoạch đều có thể thay đổi trong chớp mắt vì những người muốn được tận mắt chứng kiến hoặc xin chữ ký của ngôi sao nổi tiếng nhất bóng đá Bồ Đào Nha.