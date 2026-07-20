Rợn người màn MMA của robot hình người: Bị đá đứt đầu vẫn lội ngược dòng hạ gục đối thủ, Chân Tử Đan cũng phải giật mình

Trận đao quang kiếm ảnh giữa hai chiến binh sắt thép tại Thâm Quyến, Trung Quốc không chỉ khiến ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan phải sửng sốt, mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi mơ hồ về một viễn cảnh nơi trí tuệ nhân tạo bắt đầu xâm chiếm những đấu trường thể thao khắc nghiệt nhất của con người.

Khán giả có mặt tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nam Sơn thuộc thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc vừa qua đã được chứng kiến một kịch bản tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng Hollywood: hai robot hình người lao vào tàn sát lẫn nhau trong chiếc lồng bát giác MMA khép kín.

Sự kiện mở màn của giải đấu Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) - nơi được mệnh danh là giải UFC phiên bản trí tuệ nhân tạo - đã lập tức tạo nên một cơn địa chấn truyền thông trên toàn cầu sau pha cãi số tàn khốc khiến một chiến binh bị đá văng cả đầu nhưng vẫn lì lợm lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc.

Giải đấu MMA robot đầu tiên trên thế giới mang tên Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) vừa diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc, thu hút sự chú ý lớn.

Cuộc đụng độ khốc liệt của những "Kẻ Hủy Diệt" bằng sắt thép

Trận đại chiến mở màn diễn ra giữa hai mẫu robot có tên mã T800 do công ty Engine AI phát triển - trùng tên với dòng người máy sát thủ lừng danh của nhân vật Arnold Schwarzenegger trong loạt phim Kẻ Hủy Diệt. Mang chiều cao 1,73 m cùng cân nặng 75 kg, những cỗ máy này có thể trạng tương đương với một võ sĩ MMA hạng trung của con người.

Tuy nhiên, điểm đáng sợ nằm ở cơ cấu phần cứng khi mỗi robot được trang bị tới 29 khớp bộc phát công suất cao, cho phép chúng thực hiện những cú đấm thẳng xé gió, đòn đá quét, đá tạt hay các động tác né tránh linh hoạt chỉ trong khoảng thời gian tính bằng miligiây.

Trên sàn đấu bát giác được thiết kế riêng biệt, hai chiến binh sắt thép đại diện cho đội Đấu Sĩ Bò Rót (Bullfighter) và Đại Bàng Trắng (White Eagle) đã liên tục cống hiến những pha trao đổi đòn ăn miếng trả miếng nảy lửa. Sự kịch tính của trận đấu được đẩy lên đến đỉnh điểm tuyệt đối khi robot của đội Đại Bàng Trắng bất ngờ tung ra một cú đá xoay vòng (tornado kick) cực kỳ chuẩn xác và hiểm hóc. Uy lực từ cú đá xé gió đã trực tiếp bẻ gãy mô-đun cảm biến ở phần đầu của Bullfighter, khiến chiếc đầu của cỗ máy này bị văng ra khỏi thân và rơi xuống sàn đấu.

Tuy nhiên, trong sự kinh ngạc đến bàng hoàng của hàng nghìn khán giả có mặt tại khán đài, cỗ máy "mất đầu" Bullfighter không hề bị vô hiệu hóa hay gục ngã. Nhờ hệ thống thuật toán cốt lõi cùng các bộ xử lý đặt tại phần thân vẫn hoạt động hoàn hảo, robot này đã kích hoạt cơ chế tự điều chỉnh cực kỳ thông minh.

Bất chấp việc mất đi thị giác chính từ mô-đun cảm biến đầu, Bullfighter vẫn tiếp tục định vị không gian, nhận diện đòn đánh của đối thủ, phản công dồn dập và thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục vô tiền khoáng hậu để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Màn trình diễn mang đậm tính viễn tưởng này đã khiến ngay cả siêu sao võ thuật Chân Tử Đan - người trực tiếp ngồi ở hàng ghế VIP - cũng phải giật mình sửng sốt. Ngôi sao 62 tuổi của loạt phim Diệp Vấn không giấu nổi sự ngạc nhiên khi chia sẻ rằng trước đây ông chỉ nhìn thấy robot chiến đấu qua các kỹ xảo điện ảnh, nhưng việc được tận mắt chứng kiến sức mạnh bộc phát cùng độ chính xác tuyệt đối của những cỗ máy bằng sắt thép ở cự ly gần đã mang lại một tác động thị giác hoàn toàn khác biệt.

Hai cỗ máy T800 của Engine AI đã thi đấu trong lồng sắt; một robot bị đứt đầu sau cú đá xoay nhưng vẫn lội ngược dòng thắng 3-2 nhờ hệ thống thuật toán thân máy.

Đấu trường thuật toán và tham vọng tái định hình ngành công nghiệp AI

Sự khốc liệt và thu hút của giải đấu URKL không đơn thuần dừng lại ở một show diễn giải trí mang tính bạo lực. Đây thực chất là một đấu trường công nghệ đỉnh cao có quy mô toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới khoa học thế giới.

Ban tổ chức cho biết đã có hơn 200 đội tuyển đến từ hơn một chục quốc gia và thành phố đăng ký tham dự, trước khi chọn lọc ra 32 đại diện xuất sắc nhất từ các viện nghiên cứu và trường đại học lừng danh như Stanford, Thanh Hoa, Triết Giang hay Đại học Hồng Kông để bước vào vòng đấu chính thức.

Khác với các giải đấu robot điều khiển từ xa truyền thống, URKL mở toàn bộ giao diện phần mềm và hình thể cho các đội tham dự. Do đó, đây về bản chất là một cuộc đọ sức sinh tử giữa các "bộ não thuật toán" và chiến lược điều khiển do những kỹ sư hàng đầu thế giới thiết kế.

Sàn đấu MMA khốc liệt chính là môi trường thử nghiệm hoàn hảo nhất để kiểm tra khả năng cân bằng động, nhận thức thị giác và năng lực ra quyết định thông minh theo thời gian thực của robot trong một không gian hỗn loạn, không thể đoán trước.

Ông Yao Qiyuan, đại diện đồng sáng lập của Engine AI, khẳng định rằng mỗi thuật toán và sự tối ưu hóa được rèn giũa khốc liệt trên sân khấu URKL sẽ không bị lãng phí, mà sẽ trở thành tài sản công nghệ có thể tái sử dụng và nâng cấp cho toàn bộ ngành công nghiệp robot hình người trong tương lai. Giải đấu hướng tới mục tiêu quy tụ các nguồn lực công nghệ toàn cầu để cùng nhau khám phá và phá vỡ những giới hạn mới của trí tuệ nhân tạo.

Để gia tăng tính hấp dẫn và độ kịch tính, giải đấu URKL áp dụng thể thức thi đấu tổng hợp kéo dài suốt cả năm, bao gồm vòng loại mở rộng, vòng tròn tính điểm hai lượt và thể thức nhánh thắng - nhánh thua. Động lực lớn nhất dành cho các đội chính là phần thưởng vô cùng đắt giá: chiếc đai vô địch bằng vàng nguyên chất nặng tới 10 kg, có trị giá ước tính lên tới 10 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 38,7 tỷ Việt Nam đồng). Trận chung kết lịch sử của mùa giải dự kiến sẽ được tổ chức hoành tráng tại Dubai vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 tới.

Màn ra mắt mãn nhãn và đầy bất ngờ tại Thâm Quyến không chỉ minh chứng cho sự phát triển thần tốc của công nghệ thông minh nội địa Trung Quốc, mà còn gióng lên một hồi chuông cảnh báo đầy suy ngẫm đối với nhân loại.

Giờ đây, trí tuệ nhân tạo và robot không chỉ đe dọa thay thế con người trong các công việc văn phòng hay dây chuyền sản xuất tự động, mà ngay cả những đấu trường thể thao và võ thuật đỉnh cao đòi hỏi thể lực cùng bản lĩnh khốc liệt nhất cũng đang đứng trước nguy cơ bị chiếm lĩnh bởi những chiến binh sắt thép không biết mệt mỏi.