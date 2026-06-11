"Rơi mãi không thấy đáy": Giá vàng hôm nay 11/6 giảm sốc

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh.

Phiên giao dịch sáng ngày 11/06/2026 chứng kiến giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt bốc hơi tới 2,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua, cùng với mức chênh lệch mua - bán kéo rộng từ 5- 5,5 triệu đồng/lượng, cùng đó là đà lao dốc không phanh của giá vàng thế giới xuống sát mốc 4.065 USD/ounce.

Giá vàng trong nước lao dốc không phanh: Vàng SJC và vàng nhẫn chạm đáy mới

Theo ghi nhận mới nhất vào lúc hơn 10h sáng hôm nay (11/06/2026), giá vàng tại các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh giảm sâu chưa từng thấy trong nhiều tuần qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mức giảm sâu nhất được ghi nhận đối với sản phẩm Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, đẩy mức giá xuống chỉ còn 130,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 136 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, vàng miếng SJC tại đây cũng giảm 2,3 triệu đồng/lượng, lùi về mốc mua vào 131 triệu đồng/lượng và bán ra 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11/6 giảm mạnh.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 ở mức tương tự: mua vào 131 triệu đồng/lượng và bán ra 136 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng (mua vào) và 136 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới suy yếu trước áp lực vĩ mô

Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt làn sóng điều chỉnh giá mạnh trong nước bắt nguồn từ đà suy yếu của thị trường kim loại quý toàn cầu. Trên sàn giao dịch quốc tế, giá vàng thế giới (XAUUSD) giao dịch trên hệ thống TradingView ghi nhận ở mức 4.065,36 USD/ounce, giảm 0,15% (tương đương bốc hơi thêm 6,16 USD/ounce) trong phiên.

Mặc dù mức giảm phần trăm tính theo phiên có vẻ nhỏ, nhưng đây là chuỗi giảm điểm kéo dài liên tiếp sau khi vàng chạm các mốc kháng cự lịch sử.

Ngoài vàng, giá các kim loại khác cũng đi xuống. Giá bạc giảm gần 5% về 62 USD. Bạch kim và palldium mất lần lượt 5% và 1,1%.



Giá vàng thế giới đang thấp nhất 3 tháng.

Thị trường Bạc diễn biến trồi sụt mạnh

Thị trường bạc trong nước điều chỉnh giảm tương đối mạnh.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) đang giữ mức quanh 2,394 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,468 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dòng sản phẩm Đồng bạc mỹ nghệ 999 giữ giá bán ra cao hơn ở mức 2,816 triệu đồng/lượng. Đối với bạc khối quy đổi theo kilogram, Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1Kilo đang được niêm yết ở mức mua vào 63,839 triệu đồng/kg và bán ra 65,813 triệu đồng/kg.

Lịch sử biến động trong ngày cho thấy giá bán liên tục trồi sụt từ mức đỉnh đầu ngày 66,053 triệu đồng/kg xuống sát mức đáy hiện tại, phản ánh tâm lý thận trọng cao độ của giới đầu cơ.﻿

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm Bạc Thỏi BTMH 1 KG giảm mạnh tới 960.000 đồng/kg, kéo giá bán ra xuống còn 65,866 triệu đồng/kg và mua vào ở mức 63,892 triệu đồng/kg.

Dòng sản phẩm Bạc Tứ Quý BTMH 1 lượng và Bạc Thỏi BTMH 1 lượng đồng loạt giảm 36.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức mua vào 2,396 triệu đồng/lượng và bán ra lần lượt là 2,819 triệu đồng/lượng (đối với Bạc Tứ Quý) và 2,470 triệu đồng/lượng (đối với Bạc thỏi).

