Giá vàng chiều 10/6 tiếp tục lao dốc, chênh lệch mua bán vàng nhẫn cao nhất năm!

Đợt điều chỉnh chiều 10/6 nằm trong chuỗi liên tiếp giảm giá của vàng bắt đầu từ đầu tuần đến nay.

Cuối ngày hôm nay, 10/6/2026, thị trường kim loại quý trong nước tiếp đà sụt giảm từ buổi sáng, giá vàng điều chỉnh đi xuống với biên độ rất rộng.

Giá vàng chiều nay tiếp tục bốc hơi

Cập nhật vào phiên giao dịch chiều nay, thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận những mức giảm cho sản phẩm Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K với 580.000 đồng/lượng, hiện chỉ còn mua vào ở 133 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 138,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán đối với nhẫn tròn đang ở mức 5,3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC phân phối bởi Bảo Tín Mạnh Hải cũng lao dốc giảm mạnh 550.000 đồng/lượng, giữ mức giao dịch bán ra là 138,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục lao dốc vào chiều 10/6.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC tại đây chiều nay đã giảm sâu về mức mua vào 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 138,8 triệu đồng/lượng. Nhìn vào lịch sử biến động trong ngày của Phú Quý, có thể thấy rõ lúc 08:38 sáng giá bán ra vẫn giữ ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, đến 09:59 lùi về 139,4 triệu đồng/lượng và tính đến chiều nay đã chính thức chạm mốc 138,8 triệu đồng/lượng.﻿

﻿Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, giá vàng đã giảm 2,5 triệu đồng/lượng.



Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã có thêm một nhịp giảm rất mạnh gần 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Hiện tại, thương hiệu này đang niêm yết giá mua vào ở mức 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 138,3 triệu đồng/lượng. So với mức giá bán ra đỉnh điểm vào đầu giờ sáng là trên 138,8 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng SJC đã tiếp tục bốc hơi thêm 500.000 đồng/lượng chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Giá vàng thế giới sụt giảm: Chuyên gia cảnh báo giá vàng xuống vùng 4.000 USD﻿

Chiều nay, trên biểu đồ trực tuyến TradingView, giá vàng thế giới (XAU/USD) tiếp tục giảm sâu tới 2,13%, tương đương với mức mất mát hơn 90 USD/ounce, hiện chỉ còn giao dịch quanh ngưỡng 4.169,08 USD/ounce.

Dự báo giá vàng.

Trong bối cảnh giá kim loại quý lao dốc, dữ liệu mới nhất từ Muavangbac.vn cho biết, quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bất ngờ quay trở lại đường đua bán ròng sau một phiên tạm ngừng giao dịch.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 9/6 (theo giờ Mỹ), "cá mập" này đã lập tức xả thêm 3,4 tấn vàng, kéo khối lượng dự trữ chiến lược của quỹ rơi xuống chỉ còn khoảng 1.016,5 tấn. Đáng chú ý, đây không phải là một hành động đơn lẻ; tính từ đầu tháng 6 đến nay, SPDR Gold Trust đã miệt mài bán tống bán tháo tổng cộng hơn 12 tấn vàng.

Trong bối cảnh giá vàng giảm cùng động thái "xả hàng" của nhiều quỹ lớn, các báo cáo phân tích và dự báo mới nhất vừa được tung ra, có không ít nhận định đà tăng trưởng dài hạn của vàng đã chính thức bị bẻ gãy.

Báo cáo phân tích công bố hôm thứ Hai, nhóm nghiên cứu hàng hóa của Citigroup (Tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn của Mỹ) đã chính thức hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng tới xuống còn 4.000 USD/ounce, giảm 300 USD so với mức dự báo 4.300 USD/ounce trước đó. Các chuyên gia nhận định đà tăng của thị trường đang mất bớt động lực do điều kiện vĩ mô được cải thiện và nhu cầu tiêu thụ kém hỗ trợ hơn.

Citigroup chỉ ra một loạt rào cản đối với kim loại quý trong rất ngắn hạn bao gồm: lợi suất thực ổn định, xu hướng đồng USD mạnh lên và phần bù trú ẩn an toàn suy yếu khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Đồng thời, lực cầu mua vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương lẫn dòng vốn chảy vào các quỹ ETF đều có dấu hiệu chậm lại. Các nhà phân tích nhấn mạnh: "Dư địa tăng trong ngắn hạn có vẻ bị giới hạn, trừ khi xuất hiện một cú sốc mới".

Dù vậy, Citigroup cho biết giá vàng vẫn có thể giữ trên mức 4.000 USD/ounce trong mùa hè này nếu kinh tế suy yếu mạnh hoặc lạm phát nóng trở lại. Đối với tầm nhìn dài hạn từ 6-12 tháng, ngân hàng này vẫn giữ nguyên mục tiêu 4.500 USD/ounce, với điều kiện Fed chuyển sang lập trường ôn hòa hoặc địa chính trị căng thẳng trở lại. Đây là đợt điều chỉnh giảm rất mạnh của Citigroup sau chuỗi lao dốc của thị trường, trái ngược hoàn toàn với dự báo đầy lạc quan hồi đầu năm (ngày 13/1) khi họ từng kỳ vọng vàng sẽ chạm mốc 5.000 USD/ounce và bạc lên 100 USD/ounce.