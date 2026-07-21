Rời chính trường sang làm cho hãng xe Trung Quốc, cựu Ngoại trưởng Hungary bị điều tra

Chính phủ Hungary vừa thông báo mở cuộc điều tra nhằm vào dự án đầu tư quy mô lớn của hãng xe điện Trung Quốc BYD, sau khi cựu Ngoại trưởng Péter Szijjártó từ chức nghị sĩ Quốc hội để đảm nhận vị trí lãnh đạo tại hãng này.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: AP)

Ngày 15/7, ông Szijjártó thông báo sẽ chuyển sang làm việc cho nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, dẫn đến nhiều cáo buộc về xung đột lợi ích. Ông bị chỉ trích vì đã thúc đẩy Chính phủ Hungary dành các khoản hỗ trợ lớn cho BYD khi còn đương chức.

Ngày 20/7, Thủ tướng Péter Magyar phát biểu trước Quốc hội rằng ông Szijjártó - đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Viktor Orbán , khi đương chức đã hỗ trợ BYD “bằng hàng trăm tỷ forint tiền ngân sách, hậu thuẫn về ngoại giao và cơ sở hạ tầng do nhà nước đầu tư”.

“Chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ các quyết định, đàm phán và cam kết của nhà nước mà ông Péter Szijjártó thực hiện có liên quan đến dự án đầu tư của BYD tại Hungary”, Thủ tướng Magyar nói.

Ông cho biết cuộc điều tra cũng sẽ rà soát tất cả các khoản trợ cấp, ưu đãi thuế, giấy phép, các miễn trừ về môi trường và đầu tư bằng ngân sách dành cho các tập đoàn đa quốc gia lớn trong thời gian ông Viktor Orbán cầm quyền.

“Chúng tôi sẽ điều tra ai là người đưa ra những quyết định này, ai đã chuẩn bị chúng, những cảnh báo chuyên môn nào đã bị phớt lờ và chúng đã để lại gánh nặng như thế nào cho người nộp thuế, người lao động, cộng đồng địa phương và môi trường của Hungary”, ông Magyar nói.

Đến nay, cả ông Szijjártó và BYD đều chưa phản hồi cáo buộc về xung đột lợi ích trong thời gian ông tại nhiệm. Cựu ngoại trưởng mô tả công việc mới là “cơ hội danh giá” để làm việc cho một trong những “câu chuyện thành công lớn nhất” của ngành công nghiệp ô tô.

Trong thời gian làm ngoại trưởng, ông Szijjártó đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc vào Hungary, trong đó có BYD. Hãng xe này đã nhận các khoản trợ cấp đáng kể từ Chính phủ Hungary trong nhiệm kỳ của ông Szijjártó.

Năm 2023, ông Szijjártó thông báo BYD sẽ xây dựng nhà máy đầu tiên tại châu Âu ở Hungary. Động thái này giúp tập đoàn Trung Quốc tránh được các mức thuế nhập khẩu xe điện mà Liên minh châu Âu áp nhằm bảo vệ ngành sản xuất ô tô trong khối.

Đến năm 2025, ông tiếp tục công bố BYD sẽ đặt trụ sở chính tại châu Âu và trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Budapest, đồng thời nhận được 20 tỷ forint (khoảng 63,7 triệu USD) tiền hỗ trợ từ chính phủ.

Các dự án này là một phần trong chiến lược của chính quyền Thủ tướng Orbán nhằm đưa Hungary trở thành trung tâm sản xuất pin lithium-ion toàn cầu, chủ yếu thông qua việc thu hút các nhà sản xuất pin Trung Quốc xây dựng nhiều nhà máy trên cả nước.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối của người dân địa phương, các tổ chức bảo vệ môi trường và phe đối lập. Họ lo ngại ngành công nghiệp mới sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề môi trường, gây áp lực lên nguồn nước quý giá của Hungary và khiến nền kinh tế phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc.