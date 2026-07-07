Robot AI pha trà, vườn sơn thủy thực tế ảo: Trung Quốc đang biến thức uống nghìn năm tuổi thành ngành công nghiệp trải nghiệm trăm tỷ NDT

Không dừng lại ở việc bán những lá trà khô khan, các "ông lớn" đang dùng robot AI, thực tế ảo (MR) và những không gian văn hóa nhập vai để định giá lại một thức uống nghìn năm tuổi, biến nó thành "mỏ vàng" của nền kinh tế trải nghiệm trị giá hàng trăm tỷ NDT.

Hội chợ trà toàn cầu Trung Quốc (Thâm Quyến) xuân 2026 vừa khép lại hôm 5/7 sau bốn ngày diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Phúc Điền, quy tụ hơn 1.000 thương hiệu trà từ khắp Trung Quốc. Nhưng điều khiến giới quan sát chú ý nhất không nằm ở những gian hàng bán trà, mà ở khu triển lãm số 6, nơi lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức một triển lãm văn hóa trà nhập vai quy mô lớn mang tên "Tea Without End".

Tại đây, hơn 80 thương hiệu văn hóa trà hàng đầu cùng dựng nên một thế giới mà khách tham quan bước vào vườn cảnh sơn thủy tạo bằng công nghệ thực tế hỗn hợp MR, dự tiệc trà cổ truyền, tham gia workshop di sản phi vật thể và xem robot AI biểu diễn kỹ thuật pha trà truyền thống.

Cùng thời điểm, Hội nghị Trà xanh thế giới lần thứ 6 diễn ra trong khuôn khổ hội chợ, giới thiệu trà xanh cao cấp và matcha hiện đại từ các vùng trồng trà hàng đầu thế giới. Vé vào cửa các khu triển lãm thông thường chỉ 49 NDT, nhưng muốn vào khu trải nghiệm nhập vai ở khu số 6, khách phải mua vé toàn quyền 69 NDT. Chi tiết nhỏ này nói lên nhiều điều: trải nghiệm giờ đây được định giá cao hơn chính sản phẩm.

Từ bán lá trà sang bán thế giới quan

Hội chợ Thâm Quyến không phải sự kiện đơn lẻ. Nó nằm trong mạng lưới hội chợ trà của tập đoàn Hoa Cự Thần (HJC), đơn vị kết nối hơn 69 vùng sản xuất trà trong và ngoài Trung Quốc, mỗi năm thu hút hơn 300.000 lượt khách và tạo ra giá trị giao dịch vượt 100 tỷ NDT, tương đương khoảng 360.000 tỷ đồng. Đây được xem là mạng lưới hội chợ trà lớn nhất thế giới, với các kỳ triển lãm xuân, thu luân phiên quanh năm.

Điều đáng nói là cách người Trung Quốc đang tái định nghĩa những hội chợ này. Một thập kỷ trước, hội chợ trà đơn thuần là nơi thương lái gặp nhà sản xuất, nếm thử, ký hợp đồng.

Giờ đây, nó được thiết kế như một tổ hợp giải trí văn hóa, nơi công nghệ MR, robot AI và nghệ thuật sắp đặt được huy động để kể câu chuyện về một thức uống đã tồn tại hàng nghìn năm. Logic phía sau rất rõ ràng: kể từ khi kỹ thuật chế biến trà truyền thống của Trung Quốc được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cuối năm 2022, "văn hóa trà" trở thành tài sản thương mại có thể đóng gói, định giá và xuất khẩu. Uống trà không còn là thói quen, mà là một trải nghiệm văn hóa đáng trả tiền.

Cách làm này không mới với Trung Quốc. Họ từng áp dụng đúng công thức ấy cho bảo tàng, du lịch đêm và trào lưu quốc phong, lấy di sản làm nội dung, lấy công nghệ làm phương tiện, lấy thế hệ trẻ làm khách hàng mục tiêu.

Các nhà trà lão tự hiệu ở Bắc Kinh cũng đã nhập cuộc. Theo truyền thông Trung Quốc, cửa hàng flagship của Trương Nhất Nguyên tại phố Đại Sạn Lan biến thành điểm đến trải nghiệm văn hóa trà nhập vai, đón hơn một triệu lượt khách mỗi năm và trở thành địa danh mới của du lịch văn hóa Bắc Kinh, trong khi Ngô Dụ Thái mở rộng sang kem trà, bánh trung thu trà và nâng tỷ lệ khách hàng trẻ lên 40%.

Vì sao ngành trà buộc phải bán trải nghiệm

Câu trả lời nằm ở một nghịch lý tồn tại quá lâu. Theo báo cáo của Frost & Sullivan, thị trường trà lá Trung Quốc tính theo doanh thu đã tăng từ 273,9 tỷ NDT năm 2019 lên 334,7 tỷ NDT năm 2023 và dự kiến đạt 427,6 tỷ NDT vào năm 2028, tức khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Số người uống trà tại Trung Quốc được dự báo chạm 730 triệu vào năm 2025.

Clip quảng bá của Hội chợ trà toàn cầu Trung Quốc (Thâm Quyến)

Một thị trường khổng lồ, nhưng lại phân mảnh đến khó tin: trong khoảng 70.000 doanh nghiệp trà của nước này, các xưởng nhỏ do nông dân tự vận hành vẫn là lực lượng sản xuất chủ đạo, bao thầu từ trồng trọt, chế biến đến đóng gói và bán hàng. Giới phân tích Trung Quốc gọi tình trạng này là "có phẩm loại, không có thương hiệu", ai cũng biết Long Tỉnh, Thiết Quan Âm, Phổ Nhĩ, nhưng gần như không ai gọi tên nổi một thương hiệu trà.

Hệ quả là ngay cả trong phân khúc cao cấp, 5 công ty đứng đầu cộng lại chỉ chiếm 6,2% thị phần. Thêm vào đó, khẩu vị tiêu dùng đang dịch chuyển bất lợi: thế hệ trẻ Trung Quốc chuộng trà sữa kiểu mới và cà phê hơn, chưa tiếp nhận thói quen mua trà biếu từ thế hệ 7x, 8x, trong khi văn hóa quà biếu cao cấp, trụ đỡ doanh thu của các hãng trà truyền thống, suy yếu rõ rệt khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Trớ trêu thay, chính các chuỗi trà sữa như Mật Tuyết Băng Thành hay Bá Vương Trà Cơ lại lên sàn chứng khoán thành công và được định giá hàng chục tỷ USD, còn những công ty bán lá trà nguyên bản thì chật vật suốt hai thập kỷ. Bán trải nghiệm, vì thế, không phải lựa chọn sang chảnh mà là con đường sống còn: đó là cách duy nhất để kéo người trẻ quay lại với lá trà nguyên bản và biện minh cho mức giá cao cấp.

Trà không còn là văn hóa của người có tuổi

Trong một thời gian dài, trà nguyên lá ở Trung Quốc bị đóng khung như thú vui của người có tuổi, thứ mà con cháu mua biếu bố mẹ chứ không tự mua cho mình. Nhưng bức tranh hiện tại đã khác hẳn: trà đang trở thành văn hóa toàn dân, phủ đủ mọi phổ tuổi, và điều thú vị là mỗi thế hệ được ngành trà phục vụ bằng một kênh bán và một loại hình trải nghiệm riêng, đều ở chuẩn ngày càng cao.

Gen Z đến với trà qua ly trà sữa của Bá Vương Trà Cơ, qua những buổi livestream trên Douyin nơi cả quy trình từ thu hái đến sao trà được phát trực tiếp, hay qua các dòng sản phẩm được thiết kế riêng cho khẩu vị trẻ như trà lạnh vị trái cây mà thương hiệu Vạn Sơn Hồng của Bát Mã ra mắt với hương bưởi trà trắng, nho ô long, vải trà đen. Thế hệ trung niên là khách quen của những cửa hàng được định vị như không gian giao tế thương vụ, nơi hộp trà vừa là thức uống vừa là nghi thức xã giao. Còn tầng lớp lớn tuổi có tiền thì sưu tầm Phổ Nhĩ niên phận như một dạng tài sản, phân khúc mà những cái tên như Tín Ký Hiệu hay Đại Ích phục vụ với mức giá có thể lên tới hàng chục nghìn NDT mỗi kilogram.

Nói cách khác, ngành trà Trung Quốc không còn cố kéo tất cả về một điểm chạm duy nhất là tiệm trà truyền thống, mà chấp nhận chẻ nhỏ thị trường theo tuổi tác rồi nâng cấp từng điểm chạm lên tầm trải nghiệm. Triển lãm nhập vai với robot AI và vườn sơn thủy MR ở Thâm Quyến, xét cho cùng, chính là nơi tất cả các phổ tuổi ấy gặp nhau dưới một mái nhà: người trẻ đến vì công nghệ và cái đẹp để đăng lên mạng xã hội, người trung niên đến tìm đối tác và nguồn hàng, người lớn tuổi đến vì chính lá trà. Một thức uống nghìn năm tuổi, lần đầu tiên, có sản phẩm cho tất cả mọi người.

Cuộc đua của những thương hiệu đầu bảng

Nhìn vào các doanh nghiệp dẫn đầu sẽ thấy rõ mỗi nhà đang đặt cược vào trải nghiệm theo một cách khác nhau. Theo bảng xếp hạng doanh nghiệp tiêu biểu ngành trà Trung Quốc 2025 của Viện nghiên cứu Hồ Nhuận, 5 vị trí đầu thuộc về Đại Ích, Trung Trà, Bát Mã Trà Nghiệp, Thiên Phúc Mính Trà và Tiểu Quán Trà.

Bát Mã Trà Nghiệp (Bamatea) là ví dụ điển hình nhất cho chiến lược biến cửa hàng thành không gian trải nghiệm. Xuất thân từ gia tộc họ Vương với 13 đời làm trà ở An Khê, Phúc Kiến, như tổ tiên Vương Sĩ Nhượng được cho là người phát hiện giống Thiết Quan Âm dưới thời Càn Long, công ty này hiện vận hành hơn 3.700 cửa hàng trực doanh và nhượng quyền phủ khắp các tỉnh thành Trung Quốc. Điểm khác biệt của Bát Mã là định vị cửa hàng như "không gian giao tế thương vụ", dựa vào hệ thống hội viên với mức chi tiêu bình quân gần 2.470 NDT mỗi năm và nhu cầu biếu tặng của giới chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ để duy trì mức giá cao cấp.

Nói cách khác, Bát Mã không bán trà, họ bán nghi thức và địa vị gói trong hộp trà. Chiến lược ấy giúp công ty đạt doanh thu 2,14 tỷ NDT năm 2024, khoảng 7.700 tỷ đồng, trở thành hãng trà lá lớn nhất Trung Quốc, và sau 5 lần nộp hồ sơ niêm yết trong hơn một thập kỷ, cuối tháng 10/2025 Bát Mã chính thức lên sàn chứng khoán Hong Kong với danh xưng "cổ phiếu trà cao cấp đầu tiên". Dù vậy, con đường phía trước không trải hoa: nửa đầu 2025, doanh thu công ty giảm 4,2% còn 1,06 tỷ NDT và lợi nhuận ròng giảm 17,8%, cho thấy ngay cả người dẫn đầu cũng không miễn nhiễm với sức mua yếu đi.

Tiểu Quán Trà lại chọn con đường công nghiệp hóa trải nghiệm theo kiểu hàng tiêu dùng. Nhà sáng lập Đỗ Quốc Doanh, người từng tạo ra hàng loạt sản phẩm gây sốt trước khi bước vào ngành trà, đã đưa quy trình sản xuất, quản lý và lưu thông trà vào một chuỗi chuẩn hóa, được đánh giá là loại bỏ tận gốc sự bất định về chất lượng của trà thủ công.

Sau nhiều năm hứng chịu hoài nghi về chiêu bài marketing "đại sư tác", Tiểu Quán Trà cho ra mắt nhà máy trà thông minh xây dựng trong 4 năm, mở toàn bộ chuỗi cung ứng cho công khai giám sát, đồng thời tuyên bố mở nguồn 135 bằng sáng chế chế biến trà cho toàn xã hội, với Bá Vương Trà Cơ là đối tác đầu tiên nhận chuyển giao. Minh bạch hóa, với Tiểu Quán Trà, cũng chính là một dạng trải nghiệm bán cho người tiêu dùng.

Ở chiều ngược lại, số phận của những hãng chậm chân cho thấy cái giá của việc chỉ bán lá trà thuần túy. Thiên Phúc, doanh nghiệp trà đại lục đầu tiên niêm yết tại Hong Kong từ 2011, có doanh thu gần như giậm chân tại chỗ suốt hơn một thập kỷ.

Lan Thương Cổ Trà, hãng lên sàn cuối 2023 với danh xưng "cổ phiếu Phổ Nhĩ đầu tiên", năm 2024 chứng kiến doanh thu lao dốc 31,5% còn 361 triệu NDT và lỗ ròng khoảng 308 triệu NDT, thổi bay toàn bộ lợi nhuận của ba năm trước đó, trong khi cổ phiếu mất 70% giá trị so với giá phát hành. Còn Trung Trà, công ty con của tập đoàn lương thực quốc doanh COFCO và là hãng có doanh thu thuộc hàng lớn nhất ngành, đến nay vẫn chưa thể hoàn tất kế hoạch IPO.

Đặt cạnh nhau, hội chợ nhập vai ở Thâm Quyến và những bản báo cáo tài chính trồi sụt của các hãng trà kể cùng một câu chuyện: ngành trà Trung Quốc đang ở giữa cuộc chuyển mình từ nông sản sang ngành hàng tiêu dùng có thương hiệu, và trải nghiệm chính là cây cầu bắc qua. Giới trong ngành Trung Quốc vẫn hay so sánh trà với rượu trắng, thị trường trà hôm nay giống thị trường bạch tửu nhiều năm trước, khi ngành rượu thoát khỏi giới hạn vùng miền và tăng tốc tập trung hóa, sản sinh ra những đầu tàu như Mao Đài, Phần Tửu, Ngũ Lương Dịch kéo cả thị trường tăng trưởng ngoạn mục. Trà chưa có Mao Đài của mình, nhưng khác với mười năm trước, giờ đây ngành này đã tìm ra thứ vũ khí mà rượu trắng chưa từng cần đến: công nghệ nhập vai và một thế hệ người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền cho cảm giác được chạm vào văn hóa.

Bốn ngày hội chợ ở Phúc Điền có thể chỉ là một sự kiện thương mại. Nhưng hình ảnh robot AI thong thả châm trà giữa vườn sơn thủy ảo, trước ánh mắt của những người trẻ vốn chỉ quen cầm ly trà sữa, có lẽ là phép ẩn dụ chính xác nhất cho tham vọng của ngành trà Trung Quốc lúc này dùng tương lai để bán quá khứ, và định giá lại một thức uống nghìn năm tuổi theo chuẩn của nền kinh tế trải nghiệm.