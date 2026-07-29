Resort gần 30 ha ở Việt Nam lọt Top 5 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á: Nằm ở địa phương được mệnh danh "Đệ nhất quân cảng"

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu nơi này xuất hiện trong bảng xếp hạng những khu nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á.

Cam Ranh (Khánh Hòa) từ lâu được biết đến là vịnh nước sâu tự nhiên, được mệnh danh là "Đệ nhất quân cảng" nhờ vị trí chiến lược hiếm có.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông và du lịch, khu vực này đang vươn lên trở một trong những trung tâm nghỉ dưỡng lớn của miền Trung, thu hút nhiều dự án quy mô và lượng khách quốc tế ngày càng tăng.

Mới đây, một khu nghỉ dưỡng tại Cam Ranh tiếp tục góp phần đưa tên tuổi địa phương lên bản đồ du lịch khu vực khi lọt Top 5 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á tại giải thưởng Travel + Leisure World's Best Awards 2026.

Theo kết quả Travel + Leisure World's Best Awards 2026, Alma Resort Cam Ranh là một trong năm khu nghỉ dưỡng được độc giả quốc tế bình chọn tốt nhất Đông Nam Á

Khu nghỉ dưỡng được vinh danh là Alma Resort Cam Ranh, có quy mô gần 30 ha nằm bên Bãi Dài. Theo kết quả công bố, khu nghỉ dưỡng đạt 97,39 điểm từ bình chọn của độc giả toàn cầu và là một trong hai đại diện của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Travel + Leisure World's Best Awards là giải thưởng thường niên do độc giả của tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn. Năm 2026, hơn 207.000 độc giả đã tham gia đánh giá với hơn 661.000 lượt bình chọn dành cho hơn 10.000 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm đến và hãng hàng không trên thế giới. Các tiêu chí được xem xét bao gồm chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, vị trí, trải nghiệm và mức độ hài lòng của du khách.

Việc một khu nghỉ dưỡng tại Cam Ranh lọt nhóm dẫn đầu Đông Nam Á cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực này trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp.

Thành tích này cũng cho thấy Cam Ranh ngày càng được công nhận như một điểm đến nghỉ dưỡng tầm vóc quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực của du lịch Việt Nam trong việc mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, hấp dẫn với du khách trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, điều khiến nhiều du khách lựa chọn Cam Ranh không chỉ nằm ở hệ thống lưu trú mà còn bởi vị trí thuận lợi để khám phá hàng loạt điểm đến nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa.

Bãi Dài (Cam Lâm, Khánh Hòa) nổi tiếng với bờ cát dài, làn nước trong xanh và là điểm đến thu hút du khách nhờ nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trên biển (Ảnh: Vinpearl)

Từ khu vực Bãi Dài, chỉ mất khoảng 30-40 phút di chuyển là có thể đến trung tâm thành phố Nha Trang nơi tập trung nhiều thắng cảnh, bãi biển và các hoạt động vui chơi giải trí.

Một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách khi đến Nha Trang là tháp Bà Ponagar - quần thể đền tháp Chăm Pa được xây dựng từ khoảng thế kỷ VIII đến XIII. Tọa lạc trên đồi Cù Lao, bên cửa sông Cái, đây được xem là một trong những quần thể kiến trúc Chăm còn bảo tồn tốt nhất Việt Nam.

Tháp Bà Ponagar với kiến trúc gạch nung Chăm Pa độc đáo, nằm trên đồi Cù Lao nhìn ra sông Cái (Ảnh: Traveloka)

Nếu yêu thích biển đảo, du khách có thể lựa chọn các tour tham quan: Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Một hay đảo Trí Nguyên. Trong đó, Hòn Mun nổi tiếng với khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái san hô đa dạng, là địa điểm quen thuộc của hoạt động lặn biển và ngắm sinh vật dưới nước.

Ở khu vực trung tâm, bãi biển Nha Trang kéo dài nhiều kilomet vẫn là nơi thu hút đông đảo khách du lịch nhờ bãi cát mịn, nước biển trong xanh cùng tuyến đường ven biển sôi động với nhiều quán cà phê, nhà hàng và không gian đi bộ.

Những gia đình có trẻ nhỏ thường lựa chọn các tổ hợp vui chơi giải trí trên đảo Hòn Tre, nơi có công viên chủ đề, thủy cung, công viên nước và nhiều hoạt động giải trí kéo dài từ ban ngày đến buổi tối.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Khánh Hòa còn được biết đến với văn hóa ẩm thực phong phú. Hải sản tươi sống, bún cá, bánh căn, nem nướng Ninh Hòa hay bánh canh chả cá là những món ăn thường được du khách tìm thưởng thức khi đến địa phương.

Sự kết hợp giữa lợi thế về thiên nhiên, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng đang giúp khu vực Cam Ranh - Nha Trang trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng nổi bật của Việt Nam.

Việc các khu nghỉ dưỡng tại đây liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế được xem là tín hiệu tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa và thu hút thêm du khách quốc tế trong những năm tới.