Rẻ bèo, được ví như thuốc an thần tự nhiên, cực giàu canxi và sắt: Rau gì mà bổ đến vậy?

Ít ai ngờ rằng loại rau dân dã, giá rẻ thường xuất hiện trong bữa cơm của người Việt lại có nhiều lợi ích sức khỏe đến thế.

Đó chính là rau cải cúc!

Cải cúc không chỉ có hương vị đặc trưng hấp dẫn mà còn rất giàu dinh dưỡng. Cải cúc chứa nhiều axit amin, trong 20 axit amin cần thiết cho cơ thể con người, cải cúc chứa 8 loại. Nó cũng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ, protein, choline… và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, ít người biết rằng cải cúc rất giàu sắt và canxi. Nó được mệnh danh là “vua chất sắt” trong thế giới thực vật vì hàm lượng sắt của nó cao tới mức bất ngờ: 1,2mg/100g. Cải cúc cũng chứa tới 63mg canxi trên 100g.

Rau cải cúc rất quen thuộc trong đời sống người Việt (Ảnh minh họa)

Loại rau này còn được gọi với nhiều cái tên khác như rau cúc, đồng hao, cúc tần ô... Cải cúc được người Việt dùng từ xa xưa chủ yếu trong ẩm thực, ngoài ra còn là một vị thuốc mang lại lợi ích sức khỏe, làm đẹp với nhiều lợi ích như:

1. Cải thiện tiêu hóa

Rau cải cúc chứa nhiều chất dễ bay hơi tạo ra một hương vị đặc biệt giúp tăng sự bài tiết của nước bọt, cải thiện cảm giác thèm ăn. Lượng chất xơ trong rau cải cúc cũng giúp thúc đẩy nhu động ruột, đào thải độc tố trong đường ruột, chống táo bón. Nó cũng chứa rất nhiều hợp chất hóa học hoạt động sinh học như Alpha - pinen và Benzaldehyde hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

2. An thần, giúp ngủ ngon

Không tự nhiên mà cải cúc được gọi là “thuốc an thần tự nhiên”. Với những người thường xuyên lo âu, căng thẳng, cải cúc chính là liều thuốc hữu hiệu nhờ hàm lượng vitamin, axit amin, carotenoid dồi dào. Vì vậy, ăn cải cúc hàng ngày giúp người bệnh làm dịu các dây thần kinh não và ổn định cảm xúc, giúp ngủ ngon, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, hỗ trợ giấc ngủ. Từ xa xưa, cải cúc đã được dùng như vị thuốc trị chứng đau đầu, nhất là đau đầu kinh niên.

Cải cúc có thể chế biến thành nhiều món ngon, quen thuộc trên mâm cơm Việt (Ảnh minh họa)

3. Tốt cho hệ hô hấp

Tuy có giá rẻ nhưng cải cúc lại là “thần dược” với hệ hô hấp con người, đặc biệt là với lá phổi. Loại rau này bồi bổ và thanh lọc phổi rất tốt. Đó chủ yếu là nhờ nó giàu vitamin A cùng các hợp chất khác có tác dụng chống nhiễm trùng cho hệ hô hấp, tăng cường chức năng của phổi, tiêu đờm, giảm ho và các triệu chứng của bệnh hen suyễn.

4. Tốt cho xương khớp

Như đã nói, loại rau này rất giàu khoáng chất, nổi bật như canxi và sắt. Sắt và canxi trong rau cải cúc có thể tăng cường máu nuôi dưỡng và tăng độ dẻo dai của xương. Do đó, loại rau này rất tốt để ngăn ngừa thiếu máu và bệnh loãng xương.

5. Tốt cho tim mạch

Y học cổ truyền từ xa xưa đã gọi rau cải cúc là “rau dưỡng tim”. Ngoài các thành phần thảo dược, điều hòa máu và huyết áp cùng chất kali, ngay cả mùi hương đặc trưng của cải cúc cũng tác dụng dưỡng tim. Trong đó, đặc biệt phải kể đến tác dụng hạ huyết áp và giảm mỡ máu xấu. Trong cải cúc có chứa những chất kiềm mật, chất diệp lục có tác dụng tốt cho các bệnh huyết áp, bổ não và những chất xơ tốt cho tiêu hóa, giảm cholesterol…

Rau cải cúc rất giàu sắt và canxi, có thể giúp cơ thể sản xuất ra máu mới. Đồng thời còn giàu chất xơ, chất chống oxy hóa có thể làm sạch mạch máu, cụ thể là giảm mỡ máu xấu rất tốt. Rau cải cúc còn có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa protein, bổ sung các vitamin cần thiết cho quá trình tạo máu như axit folic và đồng nguyên tố vi lượng.

Rau cải cúc rất đa dạng cách chế biến (Ảnh minh họa)

6. Tiêu sưng, lợi tiểu

Rau cải cúc có nồng độ axit amin, chất béo, protein, natri và kali rất cao nên có khả năng kiểm soát sự trao đổi chất bên trong cơ thể. Nó giúp chúng ta thanh lọc cơ thể, giảm ẩm ướt, loại bỏ phù nề và kích thích lợi tiểu.

7. Lợi ích làm đẹp của rau cải cúc

Rau cải cúc còn là món ăn được phái đẹp vô cùng yêu thích bởi nó có thể làm tăng sự đàn hồi cho da. Các loại vitamin và khoáng chất có trong rau sẽ cải thiện khả năng tái sinh tế bào mới của làn da. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn cải cúc thường xuyên sẽ mang lại cho bạn làn da trắng mịn, mềm mại hơn rõ rệt.

Loại rau này cũng có thể hỗ trợ giảm cân nhờ giàu dinh dưỡng và chất xơ nhưng lại ít calo, no lâu và tăng tốc độ trao đổi chất. Bên cạnh đó, vì giàu sắt và canxi nên cũng có lợi ích nhất định trong làm đẹp răng, tóc và móng.

Lưu ý không nên vò quá mạnh tay khi rửa hoặc nấu chín quá kỹ sẽ làm giảm dinh dưỡng của cải cúc (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra một vài lưu ý khi ăn cải cúc. Vì đây là loại rau thân mềm, nên dù không khuyến khích ăn sống thì cũng không nên nấu chín quá kỹ. Sẽ làm giảm vị ngon và bay hơi nhiều dinh dưỡng.

Không nên ăn quá nhiều rau cải cúc, mỗi người chỉ nên ăn khoảng 100 - 150g mỗi lần và không quá 3 - 4 lần/tuần. Bởi dù bất kỳ thực phẩm nào, nếu lạm dụng quá mức cũng gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, những người đang tiêu chảy, huyết áp thấp không nên ăn.