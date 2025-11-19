Rau gia vị đắt hơn thịt, chủ quán bún phở rập rình tăng giá để bù lỗ

Thời gian gần đây, giá nhiều loại rau, củ gia vị như hành lá, mùi (ngò rí), thì là, cà chua…liên tục tăng cao, có những loại đắt chưa từng có. Theo khảo sát ở chợ dân sinh Hà Nội, các loại rau gia vị như mùi, hành lá...đang rất đắt đỏ với giá 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Cá biệt, cà chua được bán với giá 50.000 đồng/kg. Tuy mức cao kỷ lục này đã ''hạ nhiệt'' so với đỉnh 57.000 đồng/kg chỉ vài ngày trước đó nhưng khi về đến chợ dân sinh, giá cà chua có thể chạm 60.000 - 65.000 đồng/kg.

Hay dưa chuột cũng là một trong số các loại rau củ có mức tăng ''phi mã'' trong thời gian qua. Hiện giá bán buôn đã ở mức 35.000 đồng/kg, còn bán ra thị trường đến tay người mua khoảng 40.000 đồng/kg, đắt gấp vài lần so với mức giá trước kia là hơn 10.000 đồng/kg.

Việc giá rau gia vị leo thang khiến nhiều quán ăn rơi vào tình thế khó khăn. Vì đây phần lớn đều là những mặt hàng có mức lợi nhuận không lớn nên khi nguyên liệu đầu vào đắt lên thì các chủ quán buộc phải tính toán lại chi phí, nếu không muốn thua lỗ.

Nhiều ngay nay, không ít quán ăn đã nhanh chóng tăng giá 2.000 - 5.000 đồng mỗi bát so với trước. Một số quán khác tuy vẫn giữ nguyên giá bán nhưng giảm lượng thịt hoặc rau ăn kèm để bớt chi phí.

Giá rau gia vị leo thang khiến mỗi bát bún, phở đắt thêm vài nghìn đồng. (Ảnh: Công Hiếu).

Chị Lan, chủ một quán phở trên đường Tam Trinh, Hà Nội nói: “Ba tuần nay giá hành lá tăng gấp đôi, có hôm tôi nhập còn không đủ hàng vì khan hiếm. Một nồi phở muốn thơm ngon thì nhất định phải có hành, mùi. Trước đây mỗi ngày tôi chỉ tốn khoảng 300.000 - 400.000 đồng cho rau thơm, giờ đội lên gần 1 triệu. Chi phí tăng quá mạnh nên tôi buộc phải tăng giá thêm 3.000 đồng một bát, vì nếu giữ nguyên thì chỉ hòa vốn, thậm chí còn lỗ ”.

Ông Vũ Minh Tuấn, chủ một quán bún riêu ở chợ đê La Thành (Hà Nội) cũng đã phải điều chỉnh giá bán mỗi bát bún thêm 3.000 đồng/bát, nguyên nhân do giá rau nguyên liệu quá đắt. " Một nồi nước dùng 20 lít cần ít nhất 6 - 7 kg cà chua. Trước đây tôi mua chỉ khoảng 15.000 -18.000 đồng/kg, nhưng gần đây giá tăng đột biến lên gần 70.000 đồng/kg. Điều tôi lo nhất là nếu tình trạng này kéo dài, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục tăng giá nữa vì khách hàng sẽ khó chấp nhận '', ông Tuấn chia sẻ.

Anh Bùi Công Sơn, chủ một nhà hàng tại phường Cầu Giấy than vãn, việc giá dưa chuột, cà chua tăng cao khiến quán phải tính toán lại định lượng từng suất ăn, thậm chí tìm nguyên liệu thay thế để tiết kiệm chi phí.

" Ví dụ dưa chuột tăng cao quá, các món nộm sẽ thay đổi sang dùng cà rốt thái lát trộn chua ngọt hoặc rau xà lách, su hào, bắp cải thái sợi để bù vào phần thiếu. Tuy các loại rau khác cũng tăng giá nhưng ít nhất vẫn còn dễ chịu hơn, không tăng gấp vài lần như dưa chuột. Mặc dù vậy, với việc loại rau gì cũng tăng giá như hiện nay thì nhà hàng rất khó để kinh doanh có lãi' ', anh Sơn lý giải.

Trong khi đó, vì lo sợ mất khách nên bà Trần Minh Khánh, chủ quán ăn tại phường Giảng Võ, không lựa chọn cách tăng giá bán mà chỉ giảm lượng rau, thịt mỗi suất ăn để cân đối chi phí. Tuy nhiên, bà Khánh thừa nhận: " Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu giá còn tăng nữa thì tôi cũng không biết xoay xở thế nào '', bà Khánh nói.

Cà chua, dưa chuột, hành lá là các loại rau củ gia vị có mức tăng ''phi mã'' trong thời gian qua. (Ảnh: Minh Đức)

Việc giá rau gia vị tăng cao không chỉ tác động đến kinh doanh ẩm thực mà còn ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng hằng ngày của người dân. Chị Trần Thị Phương Thảo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) nói: " Giá rau hiện tại đắt hơn thịt, cá. Tôi làm nồi cá om dưa, mua một khúc cá hết 60.000 đồng nhưng mua các loại rau ăn kèm thì hết 100.000 đồng. Thậm chí, nếu so với nhiều loại cá bình dân như cá rô phi, điêu hồng, cá trôi...thì số tiền này còn đắt hơn 1 kg cá ".

Chị Thảo cũng cho biết thêm việc giá rau xanh đắt đỏ khiến chi phí mỗi bữa ăn của nhà chị tăng thêm khoảng 30.000 đồng, buộc chị phải tính toán lại chi phí sinh hoạt để cân đối.

Lý giải việc giá rau đắt kỷ lục, nhiều tiểu thương cho biết, nguyên nhân là do bão số 11 vừa qua đã làm nhiều ruộng rau ở miền Bắc bị ngập, hỏng, khiến nguồn cung đổ về chợ Hà Nội giảm mạnh, chỉ còn khoảng một nửa so với trước, nên giá đầu vào tăng chóng mặt.

Không chỉ miền Bắc mà các vựa rau ở miền Trung cũng liên tục bị phá hủy do mưa lũ kéo dài. " Thông thường, thị trường rau của miền Bắc được cung cấp, bổ sung bởi nhà vườn ở miền Trung và Đà Lạt. Nhưng hiện tại các nguồn này đều đang mất mùa vì mưa lũ liên miên, dẫn tới cung không đủ cầu, làm giá tăng vọt. Trước kia, khi giá rau miền Bắc tăng cao, các đầu mối chỉ cần một cú điện thoại là sau 1 - 2 ngày, nguồn hàng từ nơi khác sẽ nhanh chóng chuyển ra, thị trường lập tức bình ổn. Nhưng bây giờ các nơi đều không thể cung cấp ra Bắc nên rau củ quả tại Hà Nội trở nên khan hiếm '', một tiểu thương nói.