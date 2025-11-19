Chị bán rau ở chợ đầu mối chia sẻ: 4 loại rau tăng sốc nhất tháng này – và 4 món rẻ bằng một nửa để thay thế ngay

Rau về ít, giá nhập cao, các tiểu thương bần thần nhìn nhau, còn khách mua buôn thì kêu trời. "Hai mươi năm bán rau rồi, chưa mùa nào tôi thấy giá tăng nhanh thế này", chị Hồng – một tiểu thương kỳ cựu nói.

Tôi theo chân chị Hồng đi dọc dãy hàng rau lá, và chỉ trong vài phút, đã hiểu vì sao nhiều bà nội trợ đang méo mặt. Không chỉ Hà Nội hay TP.HCM, mà ngay tại chợ đầu mối – nơi được coi là nguồn rau rẻ nhất – nhiều loại rau đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi chỉ trong một tháng .

4 loại rau tăng sốc nhất tháng này – theo lời người trong cuộc

1. Hành lá – tăng mạnh nhất, chạm 80.000–100.000đ/kg

Chị Hồng bốc một nắm hành lá nhỏ xíu và lắc đầu: "Đây này, hành lá đợt này còn đắt hơn thịt. Giá nhập nhiều hôm đã 75–80 nghìn, có khi lên cả trăm. Bán 5 nghìn chỉ được một nhúm nhỏ bằng lòng bàn tay".

Hành lá và các loại rau gia vị vốn nhẹ cân, dễ héo, nhưng lại tăng giá mạnh nhất vì nguồn cung miền Tây về ít, ruộng ngập úng kéo dài.

2. Xà lách – Hà Nội 60.000đ/kg, Sài Gòn 45.000–55.000đ/kg

Tại chợ đầu mối, xà lách là mặt hàng "đổi bảng giá" liên tục. Chị Hồng kể: "Khách sỉ nhìn giá 55 nghìn/kg mà đặt xuống luôn. Trước có 20–25 nghìn thôi. Bán mà ngại lắm".

Loại rau sống vốn xuất hiện trong bữa cơm, bún, phở – giờ trở thành món khiến nhiều người… nghĩ lại.

3. Cà chua – chạm mức 55.000–60.000đ/kg

Cà chua năm nay cũng "đổi vai" thành rau đắt đỏ. Tại Hà Nội: 55.000–60.000đ/kg Tại TP.HCM: 40.000–50.000đ/kg

"Cà chua mấy tuần nay hiếm hàng đẹp. Mưa nhiều, trái hư nhiều, nên giá mới đội thế." – chị Hồng giải thích.

4. Đậu cô ve (đậu que) – có nơi tăng gấp đôi

Tại chợ đầu mối, giá đậu cô ve dao động 60.000–70.000đ/kg , trong khi bình thường chỉ 30–35 nghìn.

"Món này nhà hàng lấy nhiều, mà hàng lại về ít. Vì vậy giá tăng một phát là tăng ầm." – chị nói.

"Rau này còn đắt hơn thịt": Lời người bán khiến ai cũng chột dạ

Đang nói chuyện, một khách buôn bước đến hỏi hành lá rồi bỏ đi ngay sau khi nghe giá. Chị Hồng nhìn theo, thở dài: Rau mà còn đắt hơn thịt, thì người bán như tôi cũng chẳng vui nổi. Giá nhập cao quá, lời lãi chẳng được bao. Chỉ mong mấy tháng tới trời yên ổn cho rau rẻ lại.

Câu nói ấy, vừa thật vừa chua chát, phản ánh rất rõ bối cảnh thị trường lúc này.

4 món thay thế rẻ bằng một nửa – dễ mua, dễ nấu, không lo vượt ngân sách

Trong lúc dọn lại sạp, chị Hồng gợi ý luôn 4 loại rau – củ có thể thay thế ngay. Đây là những món giá ổn định nhất trong chợ đầu mối ở phía Nam và chợ dân sinh ở các tỉnh.

1. Bí đỏ – "ngon – rẻ – bền giá", chỉ 20.000–25.000đ/kg

Bí đỏ gần như không biến động theo mùa, lại có thể nấu canh, xào, hấp. Giá thường bằng 1/2 xà lách hoặc hành lá.

Gợi ý: canh bí thịt băm, bí xào tỏi, bí hấp.

2. Cà rốt – 25.000–30.000đ/kg, ổn định trên cả ba miền

Cà rốt là món "giải cứu ngân sách" của nhiều gia đình. Mức giá chỉ bằng khoảng 40–50% cà chua và đậu cô ve thời điểm hiện tại.

Gợi ý: canh xương, salad với dưa leo, xào thịt.

3. Đậu bắp – 25.000–30.000đ/kg, ít tăng theo mùa

Ở chợ đầu mối, đậu bắp luôn là loại được nhiều người lấy nhất khi giá rau lá tăng vọt.

"Món này dễ nấu, giá ổn định. Nhiều khách bỏ bớt rau muống, chuyển sang đậu bắp" – chị Hồng chia sẻ.

4. Bầu – bí xanh – 15.000–20.000đ/kg, rẻ nhất hiện nay

Trong khi rau lá tăng chóng mặt, bầu – bí lại giữ giá thấp nhất. Mức giá chỉ bằng 1/3 – 1/2 các loại rau tăng sốc .

Gợi ý: canh bầu nấu tôm, bí xanh luộc, bí nhồi thịt.

Chị bán rau cũng phải đổi cách nhập hàng

Chị Hồng nói một câu làm tôi suy nghĩ mãi: Ngày trước tôi lấy 10–15 kg xà lách mỗi đêm. Giờ chỉ dám lấy 3–4 kg vì sợ ế. Rau đắt thì ai cũng mua ít lại.

Người bán rau – vốn là nơi giá rẻ nhất – còn phải thận trọng như vậy, đủ thấy thị trường đang căng thẳng thế nào.

Điều chỉnh thực đơn – cách duy nhất để bữa ăn không đội chi phí

Từ chợ đầu mối, đến chợ lẻ, rồi vào bếp của mỗi gia đình: Câu chuyện giá rau đang tác động rõ ràng từng ngày.

Nếu muốn tiết kiệm mà bữa ăn vẫn đủ rau – đủ chất, chị Hồng gợi ý:

- Giảm 1 món rau lá, thêm 1 món rau – củ (bí, cà rốt, bầu)

- Mua rau theo mùa , tránh trái vụ đắt đỏ

- Chọn loại dễ bảo quản để không lãng phí

Và một câu rất thật: "Ăn rau vẫn quan trọng, nhưng nên tính lại thực đơn để đỡ áp lực cho chị em."

Bữa cơm Việt đang thay đổi – từ những bó rau nhỏ nhất

Đứng ở chợ đầu mối nhìn từng sạp rau tăng giá, tôi hiểu rằng bữa ăn của nhiều gia đình đang bước vào một giai đoạn buộc phải thích nghi. Không phải vì thịt cá đắt đỏ, mà vì những bó rau từng rẻ nhất nay lại trở thành khoản chi đáng suy nghĩ nhất.

Rau đắt rồi sẽ rẻ lại, nhưng bài học của mùa này thì rất rõ:

Để giữ ngân sách ổn định, đôi khi chỉ cần đổi vài loại rau – và chọn đúng những món rẻ bằng một nửa.