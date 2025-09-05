Rắn độc liên tiếp tấn công người, bác sĩ cảnh báo hiểm họa rình rập mùa mưa

Ngày 4/9, BS Nguyễn Tấn Phát – Trưởng khoa Hồi sức Tích cực & Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, hơn 1 tuần qua, tại đây đã tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân bị rắn độc tấn công.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á

Điển hình là trường hợp anh N.V.H. (38 tuổi, ngụ tại Tây Ninh). Trước khi nhập viện, anh đi ngang bụi cỏ thì bất ngờ bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào bàn chân. Vài phút sau, chân anh sưng to, đau buốt dữ dội. Anh H. đã người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi bác sĩ truyền huyết thanh kháng nọc, bệnh nhân đã qua nguy kịch.

Một trường hợp khác là bà L.T.B. (65 tuổi, ngụ Tây Ninh) cũng bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang làm vườn. Ngay sau khi xác định loài rắn tấn công nạn nhân là rắn lục đuôi đỏ có nọc cực độc, người nhà đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Hơn 1 ngày sau khi được truyền huyết thanh, chăm sóc tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Tương tự, anh M.V. Đ. (22 tuổi) bị rắn cắn vào mu bàn chân khi đi thăm ruộng. Vết thương sưng đau lan rộng, anh phải nhập ICU theo dõi sát. Sau khi được truyền huyết thanh, tình trạng dần ổn định.

Nghiêm trọng nhất là trường hợp của ông B.M.T. (59 tuổi). Ông bị rắn cắn khi đi ngang hàng rào rậm rạp nhưng không kịp nhìn rõ loại rắn. Chỉ ít phút sau, ông nôn ra máu, chóng mặt rồi ngã quỵ.

Bác sĩ thăm khám cho người đàn ông bị rắn độc cắn suýt tử vong

Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông đã rơi vào sốc phản vệ độ 3, rối loạn đông máu nặng, nguy cơ tử vong. Các bác sĩ lập tức chống sốc, truyền huyết tương và huyết thanh kháng nọc. Sau nhiều ngày cấp cứu, điều trị tích cực, nạn nhân đã vượt qua nguy kịch, sức khỏe đang bình phục tốt.

BS Nguyễn Tấn Phát cho biết: “Mỗi mùa mưa, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca rắn cắn, chủ yếu do rắn lục đuôi đỏ. Để tránh nguy hiểm do rắn độc gây ra, người dân cần cảnh giác khi đi qua bụi rậm, đồng ruộng, vườn cây. Nếu bị rắn cắn, phải đưa nạn nhân đến ngay cơ sở y tế có khả năng truyền huyết thanh kháng nọc. Tuyệt đối không rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá cây. Những cách làm này chỉ khiến tình trạng nặng thêm, thậm chí đe dọa tính mạng”.