HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hy hữu: Nạn nhân bị rắn chàm quạp cắn, xách cả rắn vào bệnh viện cấp cứu

Châu Tỉnh |

Bị rắn chàm quạp cực độc cắn vào tay, một người đàn ông ở Lâm Đồng không chỉ nhập viện cấp cứu mà còn mang cả con rắn theo để bác sĩ nhận dạng

Chiều 31-8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã làm thủ tục chuyển viện vào điều trị tại TP HCM cho một bệnh nhân bị rắn độc cắn.

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, ông K.V.G. (SN 1983, trú tại xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu do bị rắn độc cắn vào bàn tay gây sưng to.

- Ảnh 1.

Bàn tay sưng to của ông G. do bị rắn độc cắn. Ảnh: DT

Ông G. còn mang theo con rắn để bác sĩ xác định chủng loại rắn để có phương pháp điều trị.

Qua nhận dạng ban đầu, con rắn cắn ông G. có đặc điểm giống rắn chàm quạp - một loài rắn cực độc.

- Ảnh 2.

Con rắn độc, nghi là chàm quạp, đã được nạn nhân mang theo để nhận dạng. Ảnh: DT

Tuy nhiên, bệnh viện không có huyết thanh đặc trị nên bệnh nhân cần được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị gấp.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông G. được một đơn vị cứu thương ở Bình Thuận hỗ trợ 2 triệu đồng, một đơn vị khác gần Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận hỗ trợ xe cứu thương vận chuyển miễn phí.

Vụ người đàn ông ở TP HCM bị chó, rắn cắn tử vong: Khẩn trương khoanh vùng xử lý
Tags

rắn cắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại