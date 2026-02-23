Rắc thứ này ra vườn trước tháng 3, cỏ dại khó nảy mầm, cây cối xanh tươi bất ngờ

Vào mùa xuân, thời tiết ấm lên và mưa xuân xuất hiện đều đặn là điều kiện lý tưởng cho cỏ dại bắt đầu mọc tràn lan khắp khu vườn. Không ai muốn dành những cuối tuần nắng đẹp đầu tiên của năm để nhổ cỏ dại. Tuy nhiên, nhiều biện pháp phổ biến như dùng giấm, muối hoặc nước sôi có thể gây hại cho các khu vực khác trong vườn và ảnh hưởng đến đất trồng.

Theo Patricia Boudier, một chuyên gia làm vườn từ Grow Organic (đơn vị chuyên cung cấp hạt giống, cây trồng, phân bón và vật tư làm vườn theo hướng hữu cơ tại Mỹ), có một cách tự nhiên giúp ngăn cỏ dại ngay từ trước khi chúng mọc lên mà không làm hại cây trồng hay thảm cỏ cảnh trong vườn. Đó là sử dụng bột ngô!

Bột ngô - giải pháp diệt cỏ dại tự nhiên

Chuyên gia Boudier cho biết: “Diệt cỏ dại ngay trước khi chúng nảy mầm là điều quan trọng và dùng bột ngô là một giải pháp hiệu quả”.

Rắc bột ngô ra vườn giúp diệt cỏ dại và làm phân bón chậm cho cây trồng (Ảnh minh họa).

Bột ngô đơn giản là ngô khô được nghiền thành bột. Trong thành phần của bột ngô có một số loại protein có thể thấm vào hạt của cỏ dại và ức chế sự phát triển của rễ, khiến hạt không thể mọc lên.

Điểm đáng chú ý là bột ngô chỉ tác động đến những hạt đang chuẩn bị nảy mầm, không có tác dụng với cỏ dại đã mọc sẵn. Điều này cũng đồng nghĩa nó an toàn với cỏ cảnh và các loại cây đã phát triển ổn định trong vườn.

Không chỉ giúp ngăn cỏ dại, bột ngô còn đóng vai trò như một loại phân bón chậm nhờ hàm lượng nitơ cao. Khi phân hủy, nó bổ sung dưỡng chất có giá trị cho đất.

Vào mùa xuân, nitơ giúp cây phát triển thân chắc khỏe hơn, lá to hơn, thảm cỏ cảnh dày hơn và cải thiện tổng thể tán lá. Nhờ đó, cây trồng có thể cạnh tranh tốt hơn với cỏ dại, khiến chúng khó quay trở lại.

Một ưu điểm lớn khác là bột ngô không độc hại, vì chỉ được làm từ ngô khô nghiền. Do đó, bạn không cần lo lắng nếu trong vườn có thú cưng hoặc chim chóc ghé thăm.

Phải sử dụng đúng thời điểm mới phát huy hiệu quả

Dù là phương pháp đơn giản, bột ngô chỉ hiệu quả nếu được áp dụng đúng thời điểm: khi hạt cỏ dại sắp bắt đầu nảy mầm, thường là vào cuối tháng 2.

Thời gian đóng vai trò quyết định. Nếu đất còn quá lạnh hoặc cỏ dại đã mọc lên, bột ngô sẽ không còn tác dụng.

Ngoài ra, nên rắc bột ngô vào ngày khô ráo và có nắng để bột bám tốt vào đất. Nếu rải vào ngày mưa, bột có thể bị rửa trôi và giảm hiệu quả.

Cũng cần lưu ý rằng bột ngô sẽ ngăn tất cả hạt giống nảy mầm, vì vậy không nên sử dụng trên bãi cỏ mới gieo hoặc trong luống hoa chưa có cây phát triển ổn định.

Nếu được dùng đúng cách và đúng thời điểm, bột ngô có thể trở thành một trong những biện pháp hiệu quả nhất giúp khu vườn sạch cỏ suốt mùa xuân - để bạn không phải tốn cả cuối tuần nhổ từng bụi cỏ dại khó chịu.

Nguồn: Express