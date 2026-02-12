5 loại cây mọng nước đẹp mắt, "hút" vượng khí, nên trồng trong nhà năm Bính Ngọ

Trong nhiều nền văn hóa, cây trồng trong nhà không đơn thuần chỉ để làm đẹp. Theo quan niệm phong thủy, một số loại cây còn gắn với ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Cây mọng nước đặc biệt được ưa chuộng nhờ sức sống dẻo dai, ít tốn công chăm sóc và tượng trưng cho sự ổn định lâu dài, tài lộc. Khi đặt đúng vị trí, chúng được cho là giúp cân bằng năng lượng và mang lại cảm giác hài hòa cho ngôi nhà.

5 loại cây mọng nước nên trồng vào năm Bính Ngọ

Vào năm Bính Ngọ, 5 loại cây mọng nước dưới đây được nhiều người lựa chọn với mong muốn tăng năng lượng tích cực cho không gian sống.

Cây chuỗi ngọc

Chuỗi ngọc là loại cây thân rủ với những chiếc lá tròn nhỏ như hạt ngọc. Hình dáng tròn được liên tưởng đến tiền tài và sự đủ đầy, vì vậy cây thường được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng liên tục.

Cây phù hợp treo ở giỏ nhỏ, đặt nơi có ánh sáng sáng nhưng không chiếu trực tiếp. Những “hạt ngọc” xanh mướt mang ý nghĩa may mắn và dòng tài lộc bền vững.

Cây ngọc bích

Ngọc bích có lá dày, mọng, hình dáng giống đồng xu. Trong phong thủy, đây là hình ảnh tượng trưng cho sự giàu có và ổn định tài chính.

Nhiều chuyên gia khuyên đặt cây gần cửa ra vào để thu hút năng lượng tích cực. Cây nên được đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp và chỉ tưới khi đất khô. Ngọc bích cũng thường được tặng trong dịp tân gia với lời chúc phát đạt.

Cây lô hội

Lô hội không chỉ được biết đến với công dụng chăm sóc da mà còn được xem là cây mang năng lượng bảo vệ. Dáng cây vươn thẳng, lá dày khỏe thể hiện sự che chở và bền bỉ.

Theo quan niệm phong thủy, đặt lô hội gần cửa sổ hoặc ban công giúp tăng sinh khí và tạo cảm giác sáng rõ. Cây ưa ánh sáng mạnh và không cần tưới nhiều nước.

Sen đá móng rồng

Sen đá móng rồng là cây mọng nước kích thước nhỏ với lá dày và vân trắng nổi bật. Dù khiêm tốn về kích thước, cây được tin là mang lại sự bình an và hài hòa, nền tảng cho mái ấm ổn định.

Cây phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp, phù hợp đặt bàn làm việc hoặc kệ nhỏ. Trong phong thủy, sen đá móng rồng được cho là thu hút năng lượng tích cực và hỗ trợ vận may tài chính.

Sen đá chuỗi tiền đỏ

Sen đá chuỗi tiền đỏ nổi bật với sắc lá ánh đỏ khi được đặt ở nơi đủ sáng. Trong phong thủy, màu đỏ thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho nhiệt huyết, đam mê và cơ hội phát triển.

Cây được xem là giúp kích hoạt động lực và dòng năng lượng thuận lợi trong công việc. Để duy trì màu đỏ đặc trưng, nên đặt cây ở vị trí nhiều ánh sáng.

Dù yếu tố “vượng khí” không thể đo lường cụ thể, việc chăm sóc cây xanh đúng cách vẫn giúp không gian sống thêm thư thái và dễ chịu. Không gian có cây xanh cũng được cho là giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần tốt hơn. Vào năm Bính Ngọ, chọn một chậu cây mọng nước phù hợp vừa làm đẹp nhà cửa, vừa gửi gắm mong muốn về sự ổn định và phát triển bền vững.

Nguồn: Times of India