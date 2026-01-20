Rắc thứ này ra vườn, sâu hại không dám bén mảng, cây cối xanh tươi bất ngờ

Người làm vườn đang được khuyến khích rắc hạt tiêu đen trong khu vườn của mình vì những lý do thực sự quan trọng vào mùa đông này.

Tiêu đen là một loại gia vị kinh điển trong nhà bếp, được các đầu bếp nghiệp dư yêu thích và là cách dễ dàng để làm cho hầu như bất kỳ món ăn nào trở nên hấp dẫn hơn, miễn là bạn không dùng quá tay.

Nhưng công dụng của nó không chỉ giới hạn trong nhà bếp, và trên thực tế, loại gia vị thiết yếu này cũng có thể được rải khắp khu vườn của bạn, mang lại nhiều lợi ích theo nhiều cách khác nhau.

Trước hết, theo các chuyên gia làm vườn tại Weekand, tiêu đen thực sự là một loại thuốc trừ sâu tự nhiên có hiệu quả cao. Không giống như các chất diệt côn trùng dựa trên hóa chất, tiêu đen xua đuổi hoặc tiêu diệt nhiều loại sâu hại khác nhau, chẳng hạn như ong lưỡi cưa và sâu bướm, mà không gây nguy hiểm cho các loài động vật khác. Côn trùng cũng không phát triển khả năng kháng lại nó, không giống như đối với hóa chất.

Các chuyên gia cho biết: “Tiêu đen là một ‘kẻ đa năng’ trong thế giới làm vườn.”

"Hoạt động như một loại thuốc trừ sâu tự nhiên, một chất kháng khuẩn và một lớp bảo vệ chống lại thiệt hại do thú cưng gây ra, tiêu đen có thể chính là giải pháp bạn cần cho những thách thức trong việc làm vườn. Dưới đây là những tác động tích cực của tiêu đen đối với cây trồng.”

Vì sao nên rắc tiêu đen ra vườn?

“Tiêu đen bảo vệ cây trồng bằng cách tiêu diệt hoặc xua đuổi nhiều loại sâu hại khác nhau. Một nghiên cứu từ Đại học Ottawa cho thấy hạt tiêu có hiệu quả đối với nhiều loài côn trùng. Nó phát huy tác dụng trong vòng 24 giờ và thậm chí còn hiệu quả hơn một số loại thuốc trừ sâu tổng hợp.”

“Tiêu đen có nhiều ưu điểm hơn hầu hết các loại thuốc trừ sâu tổng hợp ở chỗ nó không làm ô nhiễm nguồn nước ngầm, không gây hại cho con người hoặc các loài động vật khác, và côn trùng không phát triển khả năng kháng lại nó.”

Ưu điểm khác của mẹo làm vườn này là tiêu đen có đặc tính kháng khuẩn và chống nấm tự nhiên.

Do đó, nó có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại nấm mốc, bệnh tật và sự thối rữa — hoàn hảo để sử dụng trong nhà kính hoặc các khu vực khác có tưới nước nhiều nhưng không có nhiều không khí lưu thông, đặc biệt là vào mùa đông khi điều kiện ẩm ướt, u ám và lạnh có thể dẫn đến nấm mốc phát triển trong nhà kính hoặc nhà kho trồng cây.

Họ nói thêm: “Cây trồng phải đối mặt với nhiều loại bệnh tật khác nhau do vi khuẩn gây ra. Tiêu đen là một chất kháng khuẩn tự nhiên, hoạt động chống lại nhiều loại nấm và nhiễm trùng do vi khuẩn.”

“Trộn tiêu vào đất của cây, vi khuẩn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phát triển cả trong đất lẫn xâm nhập lên cây. Cây sẽ hấp thụ các hợp chất của tiêu đen, mang lại sự bảo vệ kép. Hãy sử dụng nó cho những cây đang chống chọi với các bệnh nhiễm khuẩn và như một biện pháp phòng ngừa.”

Những đặc tính mạnh mẽ của tiêu đen còn được chuyên trang House Digest củng cố. Họ cho biết: "Nếu bạn là người yêu cây cối, có lẽ bạn đã từng tuyên chiến với rệp ít nhất một lần.”

"Những loài gây hại nhỏ bé hút nhựa cây này là nỗi ám ảnh của nhiều người làm vườn và những người yêu thích cây trồng trong nhà. Rệp, với nhiều màu sắc khác nhau như xanh lá, đen hoặc hồng, có thể nhanh chóng phát triển tràn lan trên cây trồng của bạn, để lại dấu vết tàn phá phía sau. Chúng hút nhựa cây, làm cây suy yếu, và thậm chí có thể truyền bệnh cho cây.”

"Và lúc này, tiêu đen xuất hiện để giúp loại bỏ rệp. Một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Molecules đã đưa ra một số thông tin đáng chú ý. Dầu tiêu đen cho thấy đặc tính diệt côn trùng đáng kể, đạt tỷ lệ tử vong 80% khi được sử dụng chống lại rệp đào xanh. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi rệp đào xanh vốn nổi tiếng là rất dai dẳng."