Rắc thứ này ra vườn mùa đông, cây cối được “giữ ấm”, phát triển tốt bất ngờ

Tháng 1 đến cùng với đủ loại công việc đầu năm mới, và một trong số đó liên quan đến việc tận dụng cà phê trong khu vườn của bạn. Nghe có vẻ khá kỳ lạ, nhưng các hộ gia đình đang được khuyến khích rắc cà phê ra vườn trong những tháng mùa đông, và nó có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Nếu bạn là người yêu thích làm vườn, đôi khi bạn có thể cảm thấy những nỗ lực của mình trở nên vô nghĩa khi mùa đông đến. Thời tiết u ám khiến việc ra ngoài trở nên khó khăn hơn, trong khi những đợt không khí lạnh mạnh có thể tàn phá các loại cây mỏng manh và thậm chí cả bãi cỏ của chúng ta.

Chuyên gia làm vườn người Anh Jack Stooks giải thích rằng vẫn còn rất nhiều việc bạn có thể làm trong những tháng lạnh để bảo vệ khu vườn và chuẩn bị cho một mùa xuân rực rỡ. Một trong những việc đó là tái sử dụng bã cà phê.

Để bắt đầu, bạn có thể muốn đi lấy một ít cà phê. Mẹo này có thể giúp khu vườn của bạn trở thành một thiên đường xanh tươi khi mùa xuân đến.

Cà phê có thể giúp vườn cây của bạn phát triển tốt hơn vào mùa đông.

Tại sao bạn nên sử dụng cà phê?

Jack cho biết: “Đừng vứt bã cà phê đi. Hãy tận dụng chúng trong khu vườn của bạn vào những tháng lạnh. Một trong những cách dễ nhất là cho chúng vào phân ủ.”

“Việc ủ phân biến chất thải hữu cơ thành đất giàu dinh dưỡng, giúp cải thiện cấu trúc và độ màu mỡ của đất. Cà phê bổ sung nitơ, một dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của cây trồng, đồng thời giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy.”

Cách thứ hai để sử dụng bã cà phê là rắc trực tiếp chúng lên mặt đất.

“Bạn cũng có thể sử dụng bã cà phê như một lớp phủ, tức là một lớp vật liệu được đặt lên trên bề mặt đất để giúp giữ ẩm, hạn chế cỏ dại và điều hòa nhiệt độ đất. Chỉ cần rắc bã cà phê xung quanh gốc cây hoặc trộn chúng vào lớp phủ hiện có.”

Ngoài ra, chuyên gia còn đề cập đến một công việc khác có thể mang lại lợi ích cho khu vườn của bạn trong suốt những tháng lạnh.

Hãy hoãn việc chăm sóc bãi cỏ cho đến khi mùa xuân đến

Jack tiếp tục: “Đối với bãi cỏ, mùa đông không phải là thời điểm lý tưởng để thực hiện bất kỳ công việc làm vườn hay bảo dưỡng nào. Nhiệt độ lạnh và điều kiện ẩm ướt có thể khiến cỏ dễ bị tổn thương hơn.”

“Việc đi lại trên bãi cỏ hoặc cắt cỏ trong giai đoạn này có thể làm đất bị nén chặt, gây hại cho rễ và khiến cỏ dễ mắc bệnh hơn. Hãy để đến mùa xuân mới cắt cỏ.”

Lưu ý khi rắc cà phê ra vườn - Không bón quá dày: Bã cà phê dễ kết dính, tạo thành lớp vỏ không thấm nước, gây ngộp rễ. Nên trộn hoặc xới đất sau khi bón. - Tránh cho cây con: Bã cà phê tươi dễ lên men, dễ gây úng rễ cho cây nhỏ. Nên dùng bã đã qua xử lý. - Cân bằng độ pH: Bã cà phê có tính axit nhẹ. Nếu dùng nhiều, nên kết hợp với vật liệu trung tính hoặc trộn với phân hữu cơ để cân bằng.



