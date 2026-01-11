5 điều cần làm ngay với sân vườn trước khi năm mới đến

Năm cũ sắp kết thúc và năm mới Bính Ngọ đang đến rất gần, vì vậy, đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện một số công việc đơn giản trong vườn nhằm sẵn sàng cho năm mới phía trước. Chuyên gia làm vườn kiêm nhà sáng tạo nội dung Ish đã chia sẻ một danh sách các công việc mà mọi người làm vườn nên thực hiện trong thời gian tới để chuẩn bị cho năm mới.

Nếu bạn chưa thực sự biết nên bắt đầu từ đâu, Ish sẽ giúp bạn. Từ việc đảm bảo đất trồng ở trạng thái tốt nhất, tỉa bỏ hoa tàn, đến trồng cây, có rất nhiều việc bạn có thể làm ngay bây giờ để gặt hái lợi ích trong vài tháng tới. Ish viết trong phần chú thích của video: “Dưới đây là một số công việc nhanh và dễ bạn có thể làm trong khu vườn để chuẩn bị cho năm tới, và còn rất nhiều việc khác bạn cũng có thể làm.”

5 điều cần làm cho khu vườn trước khi năm mới đến

Việc đầu tiên Ish khuyến khích người làm vườn thực hiện là chú trọng đến việc nuôi dưỡng cây trồng, sẵn sàng cho mùa xuân. Điều quan trọng là đảm bảo cây của bạn có đủ chất dinh dưỡng trong đất để phát triển mạnh.

Anh nói: “Bây giờ là thời điểm rất tốt để bổ sung chất dinh dưỡng cho các bồn hoa và luống cây. Và một cách rất đơn giản để làm điều đó là dùng một ít phân trộn đa dụng hoặc lớp phủ mùn, rồi phủ trực tiếp lên bề mặt đất.”

“Bằng cách đó, bạn sẽ bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng ở lớp trên cùng, và với sự kết hợp của mưa và thời tiết lạnh, chúng sẽ thấm sâu xuống dưới, giúp đất trở nên tơi xốp và tươi mới cho hoa của năm tới.”

Ish cũng khuyến nghị người làm vườn chú ý đến bất kỳ khoảng trống nào xung quanh khu vườn, vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy một số cây đã chết. Bằng cách ghi nhận những khu vực trống này, bạn có thể lập danh sách những loại cây và hoa cần mua trong năm mới.

Cuối năm cũng là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa kỹ các loại cây rụng lá. Những cây này bao gồm các loại phong, cây ăn quả như táo và lê, cũng như cây tử đằng.

Anh nói: “Lý tưởng nhất là bạn nên tránh để cây cảm thấy quá chật chội và cắt tỉa gọn gàng nhất có thể, và kết quả là vào mùa xuân sẽ có rất nhiều chồi mới mọc lên và trông vô cùng đẹp mắt.”

Cắt tỉa cây trồng vào mùa đông sẽ giúp cây phát triển tốt vào mùa xuân.

Đối với các giỏ hoa treo mùa đông, Ish khuyên nên “tỉa bỏ hoa tàn thật kỹ” vì chúng sẽ tiếp tục nở cho đến khoảng tháng Ba – tháng Tư. Việc tỉa bỏ hoa tàn sẽ giúp chúng mọc lại to hơn, khỏe hơn và duy trì lâu hơn.

Nếu bạn có nhà kính, đây là thời điểm hoàn hảo để cắt bỏ các cây cũ và thay thế bằng những vụ cây trồng mới. Đồng thời, hãy cân nhắc việc bổ sung thêm một lớp phân trộn.

Anh cũng khuyến khích người làm vườn gieo cây con đối với các loại cây như hành tây, tỏi tây và hoa đậu ngọt. Đối với những ai đang nghĩ đến việc trồng hoa tulip, cuối năm là thời điểm cuối cùng để trồng nhằm có hoa nở vào mùa xuân.