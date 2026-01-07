5 loại cây khó chăm bậc nhất, người mới bắt đầu không nên "đụng vào"

Trồng cây trong nhà đang trở thành một xu hướng được nhiều người ưa chuộng, và sở thích này đã khiến nhu cầu mua cây tăng vượt trội trong những năm qua.

Tuy nhiên, trong khi nhiều loại cây trồng trong nhà khá dễ chăm sóc, một số loại khác lại khó hơn rất nhiều. Thực tế, ngay cả những người trồng cây chuyên nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi cố gắng giữ cho những loại cây “khó tính” này sống sót, và họ cũng không khuyến nghị chúng cho những người mới chơi cây, theo tạp chí Homes and Gardens.

Có một vài lý do khiến người mới bắt đầu chơi cây nên tránh những loại cây này. Trong một số trường hợp, đó là vì chúng đòi hỏi môi trường sinh trưởng rất cụ thể và khó duy trì; trong những trường hợp khác, là vì chúng có vòng đời ngắn, không lý tưởng cho những ai mới bắt đầu xây dựng bộ sưu tập cây của mình.

5 loại cây trồng trong nhà người mới bắt đầu nên tránh

Trước khi đi sâu vào danh sách những loại cây trồng trong nhà tệ nhất dành cho người mới bắt đầu, cần lưu ý rằng bạn hoàn toàn có thể chấp nhận thử thách chăm sóc những loại cây này. Việc mắc phải những sai lầm phổ biến khi trồng cây trong nhà chỉ là một phần của quá trình học hỏi và là cách để bạn trở thành một “phụ huynh cây xanh” giỏi hơn về lâu dài.

Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu và chưa thật sự tự tin trong việc chăm sóc cây trồng trong nhà, dưới đây là năm loại cây bạn nên tránh:

1. Dương xỉ tóc tiên (Maidenhair fern)

Không thể phủ nhận rằng dương xỉ tóc tiên là một trong những loại dương xỉ trồng trong nhà đẹp nhất mà bạn có thể trồng. Nó có những tán lá mềm mại, rủ xuống một cách duyên dáng qua mép chậu.

Nhưng đây cũng là một trong những loại cây trồng trong nhà “khát nước” nhất, và việc không theo sát lịch tưới nước có thể nhanh chóng dẫn đến cái chết của cây.

Dương xỉ tóc tiên cần độ ẩm luôn luôn ổn định. Chỉ cần đất bị khô trong một thời gian ngắn cũng có thể khiến lá bị khô giòn, và khi đó rất khó để phục hồi.

Một loại dương xỉ dễ trồng hơn là dương xỉ măng tây (asparagus fern) – nó còn có tán lá trông mềm mại hơn. Cây dương xỉ măng tây tăng trưởng rất tốt và chịu được những giai đoạn khô hạn ngắn.

2. Lan hồ điệp (Moth orchid)

Không có gì ngạc nhiên khi lan hồ điệp nằm trong danh sách những loại cây trồng trong nhà tệ nhất cho người mới bắt đầu, bởi những cây nhiệt đới trồng trong nhà này nổi tiếng là rất kén chọn trong việc chăm sóc.

Rất nhiều người gặp khó khăn khi chăm sóc lan. Chúng sẽ rụng hoa và thân hoa nhanh chóng chuyển sang màu vàng nếu có điều gì đó không ổn trong môi trường sinh trưởng của chúng.

Sai lầm lớn nhất mà những người trồng cây trong nhà thường mắc phải là tưới nước cho lan không đúng cách. Một quy tắc cần nhớ là chỉ tưới nước cho lan khi rễ của chúng có màu bạc, chứ không phải màu xanh lá.

Dẫu vậy, lan vẫn cần môi trường có độ ẩm cao, quản lý độ ẩm cẩn thận, và bạn cũng phải thường xuyên cắt tỉa lan để cây tiếp tục ra hoa.

Vì lý do này, những người mới bắt đầu nên trồng một loại cây ra hoa trong nhà dễ chăm sóc hơn, chẳng hạn như cây hồng môn (anthurium).

3. Hoa hồng mini

Hoa hồng mini trồng trong nhà là loại cây mà bạn có thể bị hấp dẫn và mua ngay tại siêu thị. Tuy nhiên, cũng giống như việc chăm sóc hoa hồng ngoài trời, những cây lâu năm này khá khó để giữ cho sống khỏe nếu bạn không thực hiện đúng một số điều cụ thể.

Điều này bao gồm việc cắt tỉa hoa hồng vào đúng thời điểm và sử dụng đúng phương pháp để khuyến khích cây mọc trở lại.

Tương tự, hoa hồng được xem là loại cây “ăn nhiều”, và sẽ phát triển tốt nhất khi được bón phân, nhưng cũng có khá nhiều sai lầm trong việc bón phân mà bạn cần tránh.

Thay vào đó, hãy chọn một loại cây như cây sống đời (kalanchoe). Những cây trồng trong nhà có hoa quanh năm này sở hữu các chùm hoa gợi nhớ đến hoa hồng.

Là cây mọng nước, sống đời có mức độ chăm sóc thấp hơn nhiều so với hoa hồng trồng trong nhà, chỉ cần tưới nước khi đất đã khô hoàn toàn.

4. Môn ngựa vằn (Alocasia zebrina)

Bạn có thể bị thu hút bởi cây họ Alocasia nếu bạn yêu thích những tán lá lớn, tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, một trong những loại phổ biến nhất – Alocasia zebrina, với thân có họa tiết vằn ngựa vằn độc đáo – lại khá khó tính trong việc chăm sóc.

Khi chăm sóc alocasia, bạn cần tạo được môi trường sinh trưởng thật sự phù hợp. Ví dụ, Alocasia zebrina nhạy cảm với ánh nắng trực tiếp, có thể gây cháy lá. Ngược lại, nếu thiếu ánh sáng, cây alocasia có thể bị rụng lá.

Không chỉ vậy, alocasia còn dễ bị các loại sâu bệnh phổ biến trên cây trồng trong nhà tấn công. Nhện đỏ, rệp sáp và rệp vảy có thể dẫn đến sự suy tàn của cây alocasia.

Để có một cây trồng trong nhà tạo điểm nhấn nhưng dễ chăm sóc hơn, hãy thử trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa). Đây là một trong những cây trồng trong nhà dễ chăm sóc nhất. Monstera có thể chịu được khô hạn ở mức độ nhất định, phát triển tốt mà không cần bón phân, và tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ ngay lập tức cho không gian nội thất.

5. Đuôi công (Pin-stripe calathea)

Đuôi công là loại cây được bán phổ biến tại nhiều cửa hàng cây cảnh ở Việt Nam. Trên thực tế, tán lá kẻ sọc của nó có khả năng thu hút mọi ánh nhìn, đem lại không gian sống động cho căn nhà.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đuôi công là loại cây trồng trong nhà khiến nhiều người hối hận vì đã mua. Nhiều người đã thất bại trong việc trồng nó vì tính chất quá “khó chiều” của nó.

Trừ khi bạn có thể tạo ra và duy trì một môi trường tối ưu – bao gồm ánh sáng mạnh nhưng không có nắng trực tiếp, độ ẩm đất ổn định và độ ẩm không khí cao – thì rất có khả năng bạn sẽ thấy lá đuôi công cuộn lại.

Không chỉ vậy, việc hồi sinh một cây đuôi công sau khi nó bắt đầu suy yếu là điều rất khó khăn.

Đó là lý do vì sao bạn nên chọn cây thài lài tía (tradescantia) thay cho đuôi công. Những cây trồng trong nhà phát triển nhanh này có tán lá màu hồng rực rỡ và có thể phục hồi nhanh chóng sau bất kỳ vấn đề nào.