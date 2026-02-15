Rà soát lại bệnh án cụ bà 84 tuổi ở Cà Mau tử vong sau 1 ngày nhập viện

Sở Y tế Cà Mau cũng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Cà Mau: "Nếu cần thiết sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy định”. Theo nhận định bước đầu của Sở Y tế, bà T.T.Y (84 tuổi, ở phường Hòa Thành) tử vong sau 1 ngày nhập viện là trường hợp nhiễm trùng huyết nặng , diễn tiến nhanh trên bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền và tình trạng suy giảm miễn dịch do sử dụng thuốc kéo dài, nguy cơ tử vong cao mặc dù đã được điều trị tích cực.

Người nhà cụ bà 84 tuổi quay và phát trực tiếp cảnh cấp cứu tại giường bệnh với nhiều lời lẽ bức xúc (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chiều 10/2, cụ bà T.T.Y được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. Thời điểm nhập viện, vùng mu bàn tay phải của bà xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau kèm các bóng nước lan nhanh lên cẳng tay.

Đến tối 11/2, bà Y. ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy và đến 21h30 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột trở nặng rồi tử vong. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Trong quá trình các bác sĩ cấp cứu cho bà Y. khi đã ngưng tim, tài khoản Facebook L.D (được cho là con bệnh nhân) đã phát trực tiếp (livestream) sự việc lên mạng, kèm lời lẽ bức xúc, khi trước đó bác sĩ nói bệnh nhân bình thường nên không đồng ý cho chuyển viện. Khi cụ bà có dấu hiệu bất thường, người nhà đến phòng trực báo, nhờ kiểm tra, nhân viên trực vẫn thản nhiên sử dụng điện thoại. Người nhà cụ bà cho rằng, việc xử trí như trên dẫn tới cụ bà tử vong chỉ sau 1 ngày nhập viện.