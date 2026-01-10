Rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo tại Bệnh viện Từ Dũ

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh mới đây cho biết đã nắm được các ý kiến phản ánh của báo chí và người dân liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại trong khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ thời gian qua. Đây là những thông tin quan trọng, giúp cơ quan quản lý kịp thời nhìn lại, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở Y tế đã chỉ đạo Phòng Kiểm tra - Pháp chế phối hợp Phòng Nghiệp vụ Y trực tiếp làm việc với Bệnh viện Từ Dũ để rà soát, làm rõ các nội dung liên quan. Việc kiểm tra được thực hiện với tinh thần khách quan, nghiêm túc, đúng quy định, đặt quyền lợi người bệnh và môi trường khám chữa bệnh phù hợp với mục tiêu chuyên môn lên hàng đầu.

Qua buổi làm việc, Bệnh viện Từ Dũ thể hiện tinh thần tiếp thu và cầu thị. Ban Giám đốc bệnh viện đã cam kết chủ động rà soát toàn bộ các hoạt động truyền thông, quảng bá tại đơn vị, đồng thời làm việc với các đối tác để yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 9/1/2026, qua kiểm tra thực tế, Sở Y tế nhận thấy Bệnh viện Từ Dũ vẫn chưa khắc phục triệt để các hoạt động quảng cáo thương mại trong khuôn viên bệnh viện. Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ khẩn trương báo cáo làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan, gửi về Sở Y tế trước ngày 11/01/2026 để tổng hợp, xem xét và xử lý theo quy định.

Quan điểm của Sở Y tế TP.HCM là rất rõ ràng và nhất quán: Mọi hoạt động diễn ra trong khuôn viên bệnh viện, đặc biệt tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành như Bệnh viện Từ Dũ, phải đặt người bệnh ở vị trí trung tâm; tuyệt đối không để các hoạt động mang tính thương mại làm ảnh hưởng đến không gian điều trị, tâm lý người bệnh và thân nhân, cũng như hình ảnh, uy tín của ngành Y tế thành phố.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ nghiêm túc báo cáo đầy đủ, rà soát toàn diện các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đang triển khai; kịp thời điều chỉnh hoặc chấm dứt các nội dung, hình thức chưa phù hợp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và mục tiêu hoạt động chuyên môn của bệnh viện công lập.