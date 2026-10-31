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Ra quyết định truy nã Châu Hồng Kỳ SN 1982 liên quan đến số tài sản trị giá 9.790.000 đồng

Duy Anh
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Đối tượng bị truy nã do có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang truy nã bị can Châu Hồng Kỳ (sinh năm 1982), cư trú tại Tổ 9, ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang (nay là tổ 9, ấp Vĩnh Hạ, xã An Cư, tỉnh An Giang)

Ra quyết định truy nã Châu Hồng Kỳ SN 1982 liên quan đến số tài sản trị giá 9.790.000 đồng - Ảnh 1.

Bị can Châu Hồng Kỳ (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/9/2024, Châu Hồng Kỳ điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1972), cư trú tại ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến khu vực trước một trường tiểu học thuộc xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để lấy trộm xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha, trị giá 9.790.000 đồng của chị Võ Thị Mỹ P. (sinh năm 1984), ngụ xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 15/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Hồng Kỳ và Nguyễn Văn Nam về hành vi can tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Kỳ bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Đối với Nguyễn Văn Nam, Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm đã tuyên phạt 07 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; Nam đã chấp hành xong hình phạt.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng Châu Hồng Kỳ, người dân hãy kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định. Mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tất cả người dân từng chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng sau cần nhanh chóng báo công an
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