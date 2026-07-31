Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Tuyên SN 1964

Bị can Nguyễn Thị Tuyên bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyên (SN 1964, trú tại tổ 3, khu 8, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu vay vốn của một số người dân để kinh doanh, làm ăn, Nguyễn Thị Tuyên đã nhiều lần cho vay tiền với mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật và thu tiền lãi định kỳ hằng tháng.

Bị can Nguyễn Thị Tuyên, phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ảnh: CA Quảng Ninh

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ một số khoản vay có dấu hiệu phạm tội. Cụ thể, đối với chị D.T.H. (SN 1970, trú tại phường Hồng Gai), Tuyên cho vay nhiều lần với mức lãi từ 5.000 đồng đến 6.666 đồng/triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 99 triệu đồng.

Đối với anh N.Q.Đ. (trú tại phường Hạ Long), Tuyên cho vay 100 triệu đồng với mức lãi 16 triệu đồng/tháng, thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn cho anh H.A.H. (trú tại phường Hà Lầm) vay 80 triệu đồng với lãi suất khoảng 4,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 13/7/2026, Nguyễn Thị Tuyên đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi cho nhiều người vay tiền theo hình thức "lãi nằm", với mức lãi từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/triệu đồng/ngày. Để che giấu hoạt động cho vay và thuận tiện trong việc thu tiền, các giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Tuyên đã thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật.