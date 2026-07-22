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Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Huệ SN 1975

Chi Chi
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Nguyễn Thị Huệ (SN 1975, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 22/7 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huệ (SN 1975, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Điểu tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huệ để điều tra về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Đức (SN 1992, trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Huệ SN 1975 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Huệ. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Huệ SN 1975 - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Việt Đức. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, các đối tượng trên đã xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, các bên đã sử dụng rựa và thanh tre làm một người bị gãy xương cẳng tay, rách da vùng mặt.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng dao, rựa hoặc các loại hung khí có khả năng gây sát thương cao để giải quyết mâu thuẫn. Chỉ một phút thiếu kiềm chế, việc sử dụng hung khí nhằm xâm hại sức khỏe, tính mạng của người khác có thể gây hậu quả nghiêm trọng và khiến người thực hiện hành vi phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

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