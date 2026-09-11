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Ra quyết định khởi tố môi giới Nguyễn Thị Ngọc liên quan đến số tiền 264 triệu đồng

Duy Anh
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Đây là số tiền 11 người đã giao cho Ngọc để làm hồ sơ, thủ tục đưa người sang Hàn Quốc lao động thời vụ.

Ngày 11/9, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1988, thường trú xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền phục vụ chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Ngọc đưa ra thông tin không đúng sự thật về khả năng làm hồ sơ, thủ tục đưa người sang Hàn Quốc lao động thời vụ.

Khoảng tháng 4/2024, Ngọc tiếp cận 11 người có nhu cầu tìm việc làm, đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc và giới thiệu có thể thực hiện thủ tục để đưa họ xuất cảnh với chi phí 55 triệu đồng/người.

Ngọc yêu cầu mỗi người giao trước từ 20 - 30 triệu đồng để làm thủ tục, số tiền còn lại thanh toán sau khi sang Hàn Quốc làm việc, đồng thời cam kết khoảng 3 - 4 tháng sẽ được xuất cảnh.

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Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (Ảnh: Bộ Công an).

Tin tưởng những thông tin trên, 11 người đã giao cho Ngọc tổng cộng 264 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngọc không thực hiện được các thủ tục như đã cam kết mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân, dẫn đến không có khả năng hoàn trả. Sau đó, Ngọc xuất cảnh sang Dubai và cắt đứt liên lạc với những người đã giao tiền.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an làm rõ trước đó Ngọc từng nhiều lần xuất cảnh đến Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Dubai, Thái Lan và Campuchia. Ngọc đã lợi dụng việc này để tạo lòng tin, khiến những người có nhu cầu đi lao động tin tưởng giao tiền.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ chủ động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời ra thông báo truy tìm Nguyễn Thị Ngọc.

Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh và phối hợp với các đơn vị chức năng, lực lượng Công an xác định Ngọc dự kiến nhập cảnh về Việt Nam ngày 09/3/2026. Ngay khi Ngọc nhập cảnh, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ tại sân bay, đưa về Cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ hành vi liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị những người có liên quan, bị hại trong vụ án nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tại số 9, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu vực 8, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Thanh Cần, số điện thoại 0979.907.799 để cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Thị Ngọc (Ảnh: Bộ Công an).

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân thận trọng trước những lời mời chào "tìm việc", đưa người đi lao động thời vụ ở nước ngoài với cam kết "lo hồ sơ", "đảm bảo xuất cảnh" hoặc yêu cầu chuyển tiền trước. Trước khi giao dịch, cần kiểm tra rõ tư cách pháp lý, năng lực và khả năng thực hiện của cá nhân, tổ chức nhận tiền.

Người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu thông tin qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như yêu cầu chuyển tiền nhiều lần, cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc né tránh việc ký kết, thực hiện hợp đồng, người dân cần dừng giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ doanh nghiệp Hoàng Mạnh Linh SN 1987
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