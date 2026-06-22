HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra quyết định khởi tố Hoàng Văn Long SN 1979

Duy Anh
|

Đây là đối tượng có hành vi trộm cắp điện thoại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 15/6 vừa qua, Công an phường Minh Xuan, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã nhận được tin báo của chị Lý Thị Vẽ, sinh năm 1960, trú tại xã Trung Hà về việc bị mất trộm điện thoại tại khu vực căng tin Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Minh Xuân đã sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện Hoàng Văn Long là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại của chị Vẽ.

Công an phường Minh Xuân đã phối hợp với Công an xã Yên Nguyên triển khai lực lượng truy bắt đối tượng khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn tới xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Long đã thành khẩn khai báo về hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Ra quyết định khởi tố Hoàng Văn Long SN 1979 - Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Văn Long (Ảnh: Công an Tuyển Quang).

Ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Long, sinh năm 1979, trú tại thôn Khuôn Phươn, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản tại khu vực công cộng, những nơi tập trung đông người, không để sự chủ quan của bản thân trờ thành cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên SN 1978
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

chiếm đoạt tài sản

Tuyên Quang

lệnh bắt tạm giam

phường Minh Xuân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại