Ra quyết định khởi tố hình sự nhân viên khách sạn Lê Thị Hải Anh 51 tuổi

Lê Thị Hải Anh 51 tuổi là nhân viên khách sạn ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 30/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hải Anh, 51 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang để điều tra về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Chân dung đối tượng Hải Anh. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trước đó vào ngày 06/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Smoliakov Konstantin, sinh năm 1991, Quốc tịch: Liên Bang Nga về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" dẫn đến hậu quả làm một người phụ nữ tử vong.

Khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê mô tô xe máy đối với người nước ngoài cần nâng cao trách nhiệm, chỉ được phép giao xe khi người thuê có đầy đủ điều kiện; đồng thời chủ động hướng dẫn du khách tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.

Việc cố tình giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của Bộ luật Hình sự.



