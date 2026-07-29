Ra quyết định khởi tố hình sự Nguyễn Thị Lâm SN 1983

Nguyễn Thị Lâm SN 1983 bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm, sinh năm 1983, trú tại thôn Trung Thành, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy đinh tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can đối với đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Ảnh: CA Ninh Bình

Kết quả điều tra xác định: Từ khoảng năm 2019 đến cuối năm 2021, Nguyễn Thị Lâm đã dùng thủ đoạn gian dối là sử dụng Căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, sinh năm 1983, trú tại Khu 12, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); sử dụng 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay và chiếm đoạt của 1 người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình với số tiền 11 tỷ đồng để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.