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Công an bí mật kiểm tra, bắt giữ Huỳnh Thanh Nhi SN 1995

Chi Chi
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Các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ, đưa 5 đối tượng có liên quan đến ma tuý về làm việc, trong đó có Huỳnh Thanh Nhi SN 1995.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, qua thời gian kiên trì bám địa bàn, quản lý đối tượng, thu thập tài liệu và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đồng Nai đã phối hợp Công an xã Thiện Hưng từng bước nhận diện, làm rõ một điểm nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Sông Bé.

Bí mật kiểm tra, bắt giữ Huỳnh Thanh Nhi SN 1995 - Ảnh 1.

Bắt quả tang các đối tượng liên quan và hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Bí mật kiểm tra, bắt giữ Huỳnh Thanh Nhi SN 1995 - Ảnh 2.

Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Ngày 22/7/2026, các lực lượng đã thống nhất triển khai phương án đấu tranh bí mật, bất ngờ, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý đúng đối tượng, đúng hành vi. Với sự phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 13, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Đồn Biên phòng Thanh Hòa, tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ, đưa 5 đối tượng có liên quan đến ma tuý về làm việc.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng bước đầu làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Bền và Điểu Tiên có hành vi liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy; từ lời khai, tài liệu và chứng cứ thu thập được, tiếp tục làm rõ Huỳnh Thanh Nhi, SN 1995, trú thôn Sông Bé có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an đã tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra; 2 trường hợp liên quan được giao Công an xã Thiện Hưng củng cố hồ sơ, xử lý hành chính theo quy định.

Bí mật kiểm tra, bắt giữ Huỳnh Thanh Nhi SN 1995 - Ảnh 3.

Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Bí mật kiểm tra, bắt giữ Huỳnh Thanh Nhi SN 1995 - Ảnh 4.

Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Kết quả vụ việc thể hiện hiệu quả của việc kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ gắn với hiệp đồng nhiều lực lượng, bảo đảm bí mật, bất ngờ, góp phần chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ địa bàn cơ sở, khu vực biên giới.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định. Đây cũng là thông điệp rõ rang, mọi hành vi mua bán, tàng trữ và tiếp tay cho ma túy dù được che giấu dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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