Công an xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, khởi tố về các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy sau khi mở rộng điều tra từ 3 trường hợp dương tính.

Ngày 15/7, theo thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an xã Hà Nha đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đấu tranh mở rộng, truy xét nguồn cung và bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng để điều tra về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phan Thị Thanh Hằng và các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 30/6/2026, Công an xã Hà Nha tiến hành triệu tập, kiểm tra nhanh chất ma túy đối với Ngô Quốc Nghĩa (SN 2002, trú thôn Đại Hồng), Nguyễn Đăng Triều (SN 2008, trú thôn Vĩnh Hà) và Nguyễn Hoàng Điệp (SN 2002, trú thôn Ngọc Kinh), cùng xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng. Kết quả, cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng khai nhận, khoảng 21h ngày 29/6/2026, tại nhà của Ngô Quốc Nghĩa, cả nhóm đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình xác minh, Công an xã Hà Nha đã thu giữ các dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Không dừng lại ở việc xử lý các đối tượng trực tiếp sử dụng, với tinh thần kiên quyết “đánh đúng, đánh trúng, truy tận gốc”, Công an xã Hà Nha tiếp tục tập trung đấu tranh, truy xét nguồn cung. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trong thời gian ngắn, Công an xã Hà Nha đã làm rõ, bắt giữ thêm Trần Phan Anh Tuấn (SN 2005, trú thôn Tân Phụng, xã Hà Nha) và Phan Thị Thanh Hằng (SN 1993, trú phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ảnh: CQCA

Hiện toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật liên quan đã được bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam cả 5 đối tượng về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết quả đấu tranh tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, sự nhạy bén, quyết liệt và quyết tâm cao của Công an xã Hà Nha trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, Công an xã Hà Nha đã kiên trì đấu tranh, truy tận nguồn cung, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ các đối tượng mua bán, góp phần ngăn chặn “cái chết trắng” len lỏi vào địa bàn dân cư, giữ vững an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ngay từ cơ sở.