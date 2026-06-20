Ra lệnh khám xét khẩn cấp, bắt tạm giam cựu giáo viên Lê Thị Thảo SN 1975

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Thảo đã “lừa” của 3 bị hại chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Ngày 12/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trước đó, vào ngày 8/5, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh khám xét khẩn cấp và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo (SN 1975), cựu giáo viên trường tiểu học, người đã dùng uy tín nghề nghiệp và các mối quan hệ "ảo" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra thông báo về việc truy tìm các bị hại liên quan đến vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Thị Thảo (Ảnh: Bộ Công an).

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào các ngày 8/12/2020, 29/03/2022 và 4/4/2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Như trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin, quá trình điều tra xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là bị can Lê Thị Thảo (sinh năm 1975; trú tại phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, phương thức phạm tội của Lê Thị Thảo rất tinh vi khi lợi dụng triệt để uy tín nghề nghiệp của bản thân (thời điểm đó đang là giáo viên giảng dạy tại Trường Tiểu học Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) để tạo lòng tin.

Thảo đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm khiến các nạn nhân mất cảnh giác giao tài sản, cụ thể qua 2 thủ đoạn chính:

Gọi vốn đầu tư "bất động sản ảo": Thảo chủ động đưa ra các thông tin, hình ảnh tự vẽ lên về khả năng kinh doanh, đầu tư các dự án bất động sản có thể sinh lời cao của chính bản thân. Sau khi các nạn nhân tin tưởng giao tiền góp vốn, đối tượng đã nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ.

Hứa hẹn chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Đối tượng rêu rao bản thân có mối quan hệ thân thiết với những người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước, có khả năng "chạy" thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các lô, thửa đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều bị hại đã sập bẫy, giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền chuyển đổi cho Thảo để chiếm đoạt.

Để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị ai đã từng bị Lê Thị Thảo chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn tương tự nêu trên, cần nhanh chóng liên hệ ngay với Cơ quan điều tra hoặc Điều tra viên thụ lý: Hoàng Thế Hùng. Số điện thoại liên hệ: 0913.157.685 để trình báo và giải quyết

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Công an, do tin tưởng vào lời giới thiệu và các thông tin mà Thảo đưa ra, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất cho đối tượng để "lo việc". Tuy nhiên, Thảo đã không thực hiện được như cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ cho “khách hàng”.

Kết quả điều tra, bước đầu xác định, Lê Thị Thảo đã “lừa” của 3 bị hại chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Một số khuyến cáo của cơ quan chức năng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.



