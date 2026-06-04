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Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Phước Hậu SN 1993

Chi Chi
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Nguyễn Phước Hậu bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (sinh năm 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.‎

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Phước Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung (gọi tắt là Công ty Việt Trung).

Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Phước Hậu SN 1993 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu. Ảnh: CA An Giang

Sau khi liên hệ đặt mua thuốc bảo vệ thực vật, Hậu được Công ty Việt Trung đồng ý cung cấp hàng hóa. Từ ngày 04/10/2025 đến ngày 06/11/2025, Công ty Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng. Sau khi nhận hàng, Hậu bán lại cho nhiều tổ chức, cá nhân khác với giá thấp hơn từ 10% đến 15% so với giá mua từ Công ty Việt Trung.

Tổng giá trị số thuốc bảo vệ thực vật đã bán được trên 3,5 tỷ đồng; số hàng còn lại được Hậu trả về cho Công ty Việt Trung. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên 3,5 tỷ đồng từ việc bán thuốc bảo vệ thực vật, Hậu không thanh toán cho Công ty Việt Trung mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hậu không lập sổ sách theo dõi khi nhận hàng từ Công ty Việt Trung; đồng thời không xuất hóa đơn, không ghi chép, theo dõi việc bán hàng cho các tổ chức, cá nhân và tiêu hủy các biên nhận, giấy tờ liên quan đến quá trình mua bán.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo, những cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Phước Hậu khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), gặp Điều tra viên Khưu Quốc Hiếu, số điện thoại 0909.050.333 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định.

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