Ông bé M.K (6 tuổi, tại Thái Nguyên) cho hay, khi tan học bé M.K chạy qua đường trước, ông đi theo sau, đúng lúc xe container đánh lái tránh xe máy đỗ hai bên đường trước cổng trường nên đã cán qua chân của bé. Tai nạn khiến bé M.K bị đứt rời 1/3 dưới chân trái.



Tai nạn xảy ra bé được đưa đi sơ cứu và băng ép vết thương tại bệnh viện địa phương, bé M.K được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua thăm khám các bác sĩ nhận thấy chân trái của trẻ bị tổn thương phức tạp, đứt rời cẳng bàn chân trái, mất nhiều máu, da xanh, niêm mạc nhợt. Ngay trong đêm, các bác sĩ khoa Cấp cứu và Chống độc, cùng khoa Chỉnh hình, khoa Gây mê hồi sức đã hội chẩn và quyết định vừa truyền máu vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi.

ThS.BS Nguyễn Vũ Hoàng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết: "Phần tổn thương của trẻ quá lớn, dập nát quá nặng nên không thể bảo toàn được toàn bộ chân trái, chúng tôi chỉ có thể cố gắng bảo tồn phần chân còn lại dài nhất có thể cho trẻ".

Các bác sĩ đã quyết định cắt cụt 1/3 trên cẳng chân, tận dụng phần tổn thương còn lại để tạo hình mỏm cụt, đặt sonde dẫn lưu mở rộng các đường dẫn lưu của da. Các bác sĩ mong muốn bảo tồn được khớp gối và phần chân còn lại dài nhất có thể và đảm bảo tính sinh lý nhất, để sau khi vết thương ổn định, trẻ lắp chân giả có thể vận động tốt hơn.

Bác sĩ đang thay băng cho bệnh nhân, ảnh BVCC.

Mẹ bé M.K không kìm được những giọt nước mắt với tai nạn ập tới với con trai: "Con còn quá nhỏ, bây giờ chân như vậy cũng sẽ thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa… Đây là một bài học lớn đối với gia đình tôi cũng như với tất cả mọi người. Tôi mong ông, bà, bố, mẹ cần giám sát chặt chẽ, dắt tay con khi qua đường. Người tham gia giao thông cần đi đúng làn đường. Các trường nên có điểm đỗ xe đúng nơi quy định, không nên để phương tiện tràn lan 2 bên lề đường gây cản trở giao thông, khuất tầm nhìn khiến lái xe không kịp phản ứng, dẫn đến tình huống đáng tiếc như con tôi".

Bé M.K chỉ là một trong nhiều trường hợp trẻ phải gánh chịu hậu quả nặng nề về cả thể chất và tinh thần do các chấn thương nghiêm trọng vì tai nạn giao thông. Điều này cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo đảm an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông, đặc biệt là trước các cổng trường học. Hiện nay, nhiều trường học chưa bố trí được điểm dừng đỗ, đưa đón học sinh, các phụ huynh phải đỗ xe ở 2 bên lề đường cổng trường để chờ đón con.

Đáng nói, không ít trường học nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ, nơi mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông, trong đó, nhiều xe tải, xe container di chuyển với tốc độ cao khiến tai nạn giao thông luôn trực chờ.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học, các bác sĩ khuyến nghị nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng bố trí địa điểm đỗ xe cho phụ huynh, phân bổ nhân lực thường xuyên phân luồng giao thông vào giờ tan học.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao ý thức, đi đúng làn đường và tốc độ được quy định đối với khu vực gần trường học; dừng, đỗ, quay đầu xe đúng nơi quy định. Nhà trường và gia đình cần tăng cường giám sát, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn trẻ các kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.