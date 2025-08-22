Ra chợ gặp 3 loại sườn lợn, ngon rẻ mấy cũng đừng mua, chị bán thịt lâu năm tiết lộ

Cuối tuần vừa rồi, trong lúc đi chợ mua thực phẩm, tôi tình cờ gặp chị Lan, một người bà con xa của tôi đã có thâm niên bán thịt ở chợ gần chục năm nay. Sau vài câu chuyện xã giao, chị nhỏ giọng cảnh báo: “Không phải sườn nào nhìn tươi, giá rẻ cũng đáng mua đâu. Có những loại tưởng ngon nhưng thực chất toàn mánh khóe, mang về nấu vừa hôi vừa mất vị, lại còn tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe”.

Nghe chị chia sẻ, tôi mới “vỡ lẽ” ra 3 loại sườn lợn mà người tiêu dùng cần tuyệt đối tránh.

1. Sườn tẩy hóa chất

Sườn lợn tươi thông thường sẽ có màu hồng nhạt hoặc đỏ sáng tự nhiên. Nếu thấy phần thịt trắng bệch như giấy, thậm chí ngả xanh xám, nhiều khả năng đã bị ngâm qua dung dịch tẩy rửa (gồm oxy già, nước kiềm…).

Cách làm này giúp thịt trông tươi lâu, nhưng thực chất đã phá hỏng kết cấu, nấu lên thịt rời rạc, không còn độ ngọt. Quan trọng hơn, dư lượng hóa chất trong loại “sườn tẩy” này có thể gây hại cho dạ dày và đường ruột.

2. Sườn bơm nước

Một mẹo nhỏ là dùng tay chạm vào mặt thịt, sườn sạch sẽ hơi khô, có màng dầu mỏng. Nếu thấy ẩm ướt, dính dính hoặc thậm chí bóp ra nước, thì đó là sườn đã bị bơm nước muối.

Lợi nhuận nhờ “bơm” có thể tăng thêm 3-5 nghìn mỗi cân, nhưng mang về nấu thì chẳng khác gì thảm họa, thịt khô bã, nước dùng đục ngầu và có mùi lạ.

3. Sườn đông lạnh lâu ngày

Một cách thử đơn giản là lấy ngón tay ấn nhẹ, sườn tươi sẽ đàn hồi ngay. Nếu ấn vào để lại vết lõm lâu không bật lại, hoặc thịt mềm nhão, đó là sườn cấp đông quá lâu.

Loại này sau khi rã đông không chỉ mất chất dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn vi khuẩn, ăn vào chẳng khác nào rước bệnh.

Vậy làm sao chọn được sườn ngon?

Chị Lan bật mí ba bí quyết: nhìn màu (thịt hồng hào, mỡ trắng bóng), chạm tay (đàn hồi, khô ráo), và ngửi mùi (chỉ có mùi thịt tự nhiên, không hắc, không chua).

Ngoài ra, chị còn chia sẻ thêm vài công thức chế biến “ruột” mà ai cũng có thể thử:

- Sườn xào chua ngọt: nấu đúng tỉ lệ 1 rượu - 2 xì dầu - 3 giấm - 4 nước, thêm chút đường thắng vàng, đảm bảo ngon chẳng kém ngoài quán.

- Sườn hấp trà và đậu xị: dùng nước trà ô long ngâm sườn, hấp cùng tỏi và đậu xị, hương thơm dìu dịu, thịt mềm mà không ngấy.

- Sườn hầm thuốc bắc với khoai từ: thêm đẳng sâm, kỷ tử, hoài sơn… ninh cùng sườn, vừa bổ khí huyết, vừa giúp cả nhà đổi vị.

Một vài mẹo nhỏ nữa là nếu mua nhiều, hãy chia nhỏ, bôi chút rượu trắng bên ngoài rồi cấp đông, có thể để được vài tháng. Khi muốn nấu, nên rã đông từ từ trong ngăn mát tủ lạnh, thịt sẽ giữ được vị nguyên sơ.

Đi chợ mỗi ngày, không ít người chỉ chú ý đến giá cả mà quên đi chất lượng. Thực tế, đôi khi “của rẻ là của ôi”. Chỉ cần tinh ý một chút, biết phân biệt 3 loại sườn cần tránh, người tiêu dùng sẽ vừa bảo vệ sức khỏe, vừa nấu được những bữa cơm ấm cúng, ngon miệng cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu